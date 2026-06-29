I Kneecap, l'acclamato trio hip-hop di Belfast, si preparano a fare il loro atteso ritorno in Italia con due imperdibili concerti in programma per il prossimo novembre. Dopo aver conquistato il pubblico italiano durante le loro esibizioni estive, culminate in un trionfale sold out a Milano, la formazione composta da Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí è pronta a infiammare nuovamente il palco. Le date fissate sono il 24 novembre all'Alcatraz di Milano e il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Questi appuntamenti rappresentano un'opportunità unica per i numerosi fan italiani di immergersi nelle sonorità del loro nuovo album ‘Fenian’ e di rivivere le hit più amate che hanno segnato la loro carriera, consolidando la loro presenza sulla scena musicale internazionale.

Il sound di 'Fenian' e l'energia dei live

Durante le due serate italiane, i Kneecap porteranno sul palco l'intera potenza del loro ultimo lavoro discografico, ‘Fenian’. Questo album ha già riscosso un notevole interesse, catturando l'attenzione sia della critica specializzata che di un vasto pubblico, grazie alla sua originalità e alla profondità dei testi. Il gruppo, celebre per la sua energia contagiosa e per l'innovativa fusione di inglese e gaelico nei suoi brani, promette di offrire uno spettacolo dal vivo estremamente coinvolgente e dinamico. Oltre ai pezzi inediti tratti da ‘Fenian’, la scaletta includerà senza dubbio le hit più iconiche che hanno contribuito a consolidare la loro reputazione e a farli emergere come una delle realtà più distintive e influenti della scena musicale contemporanea.

Informazioni sui biglietti e il tour europeo

Per tutti coloro che desiderano assicurarsi un posto a questi eventi esclusivi, i biglietti per i concerti di Milano e Firenze saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle ore 10 di venerdì 3 luglio. Le piattaforme ufficiali dove sarà possibile effettuare l'acquisto sono comcerto.it e livenation.it. Le due tappe italiane si inseriscono armoniosamente in un più ampio e ambizioso tour europeo che vedrà i Kneecap esibirsi in numerose città del continente tra il 2026 e il 2027. Questi concerti italiani non sono solo un'occasione per assistere a una performance dal vivo di alto livello, ma rappresentano anche un momento significativo per il pubblico del nostro Paese di connettersi con una delle formazioni più stimolanti e innovative del panorama hip-hop europeo, confermando il loro status di band di punta nel genere e la loro crescente influenza globale.