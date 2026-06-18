A un anno dal debutto, KPop Demon Hunters continua a essere uno dei maggiori successi nella storia dello streaming. Il film, uscito il 20 giugno 2025, resta un autentico fenomeno culturale e, secondo quanto comunicato da Netflix, è il titolo originale più popolare mai prodotto dalla piattaforma, oltre a essere l’unico ad aver trascorso 52 settimane consecutive nella Top 10 Globale.

L’opera ha conquistato soprattutto le generazioni Z e Alpha, trasformandosi in un caso internazionale capace di andare ben oltre il pubblico degli appassionati di animazione e musica pop coreana.

Dai premi Oscar ai record di visualizzazioni

Il film ha ulteriormente consolidato il proprio successo vincendo due premi Oscar: Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale grazie al brano Golden.

La storia segue le Huntr/x — Mira, Zoey e Rumi — star del K-pop di giorno e combattenti contro le forze del male nel tempo libero. Attraverso musica, canto e danza, le tre protagoniste proteggono il mondo da minacce soprannaturali.

Negli Stati Uniti, KPop Demon Hunters è stato il film più visto in streaming del 2025, totalizzando 20,5 miliardi di minuti di visione secondo i dati Nielsen. A questi si aggiungono i 32 milioni di visualizzazioni ottenute a livello globale dai video con i testi delle canzoni della colonna sonora.

Particolarmente apprezzata dai fan è stata l’esibizione dei Saja Boys, il gruppo rivale delle protagoniste, sulle note di Soda Pop, diventata il momento più salvato dagli utenti sulla piattaforma.

Un fenomeno che supera i confini dell’intrattenimento

La colonna sonora del film ha raggiunto risultati straordinari, restando per due settimane al vertice della classifica Billboard 200 e superando 15 miliardi di stream in tutto il mondo.

Anche sui social media il successo è stato travolgente, con 4,6 miliardi di impression complessive. Il fenomeno ha avuto eco persino sul piano istituzionale: durante un vertice bilaterale, il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e il presidente sudcoreano Lee Jae Myung hanno richiamato l’universo del film eseguendo insieme un passaggio musicale ispirato a Golden.

Per celebrare il primo anniversario, Netflix ha organizzato proiezioni speciali in diverse città del mondo, sia nelle sale cinematografiche sia all’aperto, oltre a eventi dedicati sulla piattaforma TikTok.

Dal 20 giugno sarà inoltre disponibile una nuova esperienza interattiva all’interno di Netflix Playground, con sei minigiochi per dispositivi mobili pensati per immergere ulteriormente i fan nell’universo di KPop Demon Hunters.