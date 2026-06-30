Si è conclusa a New York la mostra espositiva internazionale ideata e diretta dalla FC ART CURATOR EVENTS.

L'evento, che ha goduto del patrocinio del Comites e del sostegno di sponsor italiani ed internazionali quali VVHTV Hamptons TV, Arte 5.0, Ceasair Sp. z o.o., Costrek Studio, I Love Italy News Arte e Cultura, ICM & engineering srl e Pandora Energia, ha conquistato il pubblico della Grande Mela e il popolo del web.

L'operazione ha unito lo spazio della celebre Fridman Gallery nel Lower East Side alla visibilità degli schermi di Times Square per completare con un servizio tv su Hamptons Television, official media partner dell'evento.

Proprio le proiezioni simultanee nel cuore di Manhattan hanno scatenato un vero e proprio tam-tam sui social network: centinaia di post, storie e condivisioni hanno celebrato l'evento come uno dei momenti più dinamici e innovativi.

Un'esposizione transnazionale e polifonica

Curata dalla storica dell'arte Francesca Callipari, la rassegna ha riunito artisti provenienti da oltre 25 paesi tra Europa, America, Giappone e Asia. In questo ecosistema concettuale, le singole pratiche non sono apparse come dichiarazioni isolate, ma come veri e propri nodi di un’unica rete culturale, capaci di preservare l'eterogeneità dei linguaggi come condizione produttiva e spazio di continuo dialogo.

Come sottolineato dalla curatrice nel suo discorso d'apertura, dietro un progetto di questa portata non c'è però solo una firma, ma una sinergia corale che ha dato massima solidità alla sua macchina organizzativa.

Accanto alla curatrice, infatti, in prima linea, abbiamo visto Giampiero Murgia, nel doppio ruolo di artista ed executive manager, mentre un supporto altrettanto importante è arrivato dagli artisti residenti negli Stati Uniti, a partire da Alla Sergienko, che ha rappresentato un vero e proprio raccordo operativo tra la curatela e gli organismi d'oltreoceano.

Per chi ha avuto la fortuna di varcare la soglia della Fridman Gallery, l'incontro con le opere fisiche ha rappresentato un'esperienza tattile e viscerale. Gli artisti con le loro creazioni fisiche hanno saputo dialogare direttamente con lo spazio della galleria, creando un'atmosfera unica.

L'osservatore ha potuto cogliere la profondità delle pennellate, la trama della tela, i riflessi reali della luce sulle superfici ed in questa fisicità si è sprigionata tutta la forza espressiva di autori.

Un'experience immersiva: l'innovazione della sezione digitale

Ma "Italy Calls the World" non si è fermata qui. La vera rivoluzione è avvenuta nella sezione digitale, curata con una visione d'avanguardia.

Non si è trattato della solita e statica esposizione digitale, ma di una vera e propria experience multimediale e immersiva. Le opere digitali sono state proiettate in grande formato, occupando un'intera parete della galleria e avvolgendo letteralmente lo spettatore in un ambiente fluido e dinamico. A potenziare questo viaggio sensoriale ha contribuito anche l'impianto stereo della galleria: la componente audio, curata nei minimi dettagli, non ha fatto da semplice sottofondo, ma è diventata parte integrante e inscindibile dell'opera stessa, amplificandone l'impatto emotivo e concettuale.

Il progetto di poesia "Feed Your Soul"

A rendere l'evento un'esperienza artistica totale e multimediale è stato il progetto speciale di poesia "Feed Your Soul" (Nutri la tua anima). In una città come New York, dove tutto è monetizzato e anche l'arte spesso segue logiche puramente commerciali, la scelta di stampare e distribuire gratuitamente i testi poetici all'interno della galleria è stata percepita dai visitatori come un gesto potente. Ha sottratto la poesia alle dinamiche del profitto, restituendole la sua funzione primaria: quella di essere un dono per l'anima e un bene accessibile a chiunque.

Un'esposizione, quindi, che si congeda da New York lasciando un'impronta indelebile. Il progetto di FC ART CURATOR EVENTS ha dimostrato che quando l'Italia chiama, il mondo non solo è pronto a rispondere, ma si unisce sotto un'unica visione.

In un panorama artistico spesso frammentato, il nostro Paese si riappropria del suo ruolo storico più nobile: quello di grande aggregatore culturale. Attraverso la genialità di questa mostra, l'Italia è riuscita a far dialogare oltre 25 nazioni, trasformando la tradizione in innovazione pura. Questo debutto a Manhattan non è che il primo capitolo di una rete globale, pronta a connettere e ispirare altre importanti città.