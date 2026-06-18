La Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze (BIAF), giunta alla 34ª edizione, si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026. Ospitata nello storico Palazzo Corsini sull’Arno, la manifestazione accoglierà circa ottanta espositori da mercati artistici nazionali e internazionali, presentando opere che spaziano dagli antichi maestri, sculture, mobili storici e arti decorative, fino ai grandi artisti del Novecento e del contemporaneo.

La BIAF 2026 intende riaffermare i valori di unicità, autenticità, materia e durata dell'antico, in contrasto con l'era digitale.

L'obiettivo è creare un ecosistema culturale che dialoghi con design, moda e artigianato, promuovendo didattica e coinvolgimento giovanile.

Nuova direzione e sinergie territoriali

Questa edizione vede il debutto di Bruno Botticelli come segretario generale, che mira a rafforzare le sinergie con istituzioni fiorentine e regionali. Collaborazioni con Fondazione Cr Firenze, Casa Buonarroti, Opificio delle Pietre dure e Fondazione Palazzo Strozzi mirano a un palinsesto culturale diffuso. Botticelli ha esortato: “Bisogna anticipare, cambiare, creare, non seguire il flusso”, definendo l'arte un “collante tra mondi diversi, culture differenti e temporalità lontane”.

La sindaca Sara Funaro ha definito la Biennale “un appuntamento di altissimo livello”, capace di attrarre studiosi, collezionisti e appassionati globali.

Palazzo Corsini: arte in mostra ed eventi

Palazzo Corsini sull’Arno, raro esempio di architettura barocca fiorentina e solitamente inaccessibile, si trasforma in una mostra-mercato d’eccezione. In mostra opere di Bronzino, Tiziano Vecellio, Giovanna Garzoni, Andrea Appiani, Vittorio Corcos, Umberto Boccioni, Antonietta Raphael, Alberto Savinio. Gli ottanta galleristi presenteranno capolavori inediti, rivolti a collezionisti privati e musei internazionali.

Il programma include eventi collaterali: cene di gala, spettacoli musicali benefici e conferenze artistiche, a Palazzo Corsini e in altri musei. La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10:30 alle 20:00. Biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro per gruppi, gratuito sotto i quindici anni.