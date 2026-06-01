Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha ufficialmente inaugurato la nuova sede dell’Archivio Storico – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, un'istituzione di fondamentale importanza ora situata strategicamente all’Arsenale. Questo evento segna un momento cruciale, poiché l'Archivio si trasforma in un dinamico centro studi e produzione culturale, con la chiara ambizione di offrire un contributo costante e quotidiano alla vivace scena culturale della città lagunare e all'intera istituzione della Biennale.

Buttafuoco ha sottolineato come la realizzazione di questo ambizioso progetto sia l’esito di un lungo e complesso percorso istituzionale e progettuale, frutto di una visione condivisa che ha visto il coinvolgimento attivo di diversi ministri della Cultura succedutisi nel tempo.

Un Progetto Istituzionale di Ampio Respiro

La concretizzazione del nuovo Archivio Storico della Biennale è stata resa possibile grazie a una sinergia istituzionale e a una visione lungimirante che ha saputo superare le contingenze politiche, attraversando e unendo più governi. Il progetto si ispira profondamente ai principi e valori fondanti della Biennale, quali la libertà di pensiero, lo spirito critico e l'inesauribile spinta alla creatività, elementi che da sempre definiscono e plasmano l’identità unica di questa prestigiosa istituzione veneziana.

L'obiettivo primario è che il nuovo spazio non si limiti a essere un mero luogo di conservazione della memoria storica delle arti contemporanee, ma si affermi come un ambiente vibrante e dinamico, costantemente aperto al confronto intellettuale, alla dialettica e alla produzione di nuove idee e contenuti culturali innovativi.

Spazi Rinnovati e una Vocazione Pubblica e Interattiva

La nuova sede dell’Archivio Storico è stata sapientemente allestita all'interno del comparto delle Officine Est dell’Arsenale, un'area che ha beneficiato di un'accurata e complessa opera di restauro e rifunzionalizzazione. Questi spazi, ora completamente rinnovati e modernamente attrezzati, sono pronti a ospitare aree di consultazione pienamente accessibili al pubblico, uffici funzionali, sale polifunzionali ideali per eventi, conferenze e incontri, ambienti espositivi dedicati e un vasto e tecnologicamente avanzato archivio multimediale.

L’inaugurazione è stata arricchita da un programma speciale e diversificato di lecture, performance artistiche e visite guidate, attentamente curate per coinvolgere attivamente i diversi settori artistici della Biennale. L’Archivio si configura così come un punto di riferimento essenziale per la ricerca accademica, la conservazione meticolosa e la valorizzazione proattiva del patrimonio documentario, riuscendo a creare un ponte vitale tra la ricca e complessa storia della Biennale e le più attuali e innovative pratiche artistiche contemporanee.

Questo centro studi e produzione culturale si propone di rispondere in modo completo e articolato alle esigenze di studiosi, artisti e del pubblico più ampio, fornendo loro strumenti all'avanguardia e ambienti stimolanti, ideali per approfondire la conoscenza delle arti contemporanee e per stimolare attivamente la creazione e la diffusione di nuova cultura.

L’iniziativa rappresenta un passo strategico, lungimirante e di grande significato per la Biennale di Venezia, che con questa nuova sede rafforza ulteriormente il proprio ruolo di istituzione culturale di rilievo internazionale e di promotrice instancabile dell'innovazione e della sperimentazione artistica a livello globale.