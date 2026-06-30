La celebre opera La Bohème di Giacomo Puccini sarà il quarto titolo lirico del 103° Arena di Verona Opera Festival, in scena per quattro serate dal 3 al 25 luglio. Già proposta nel 2024 per il centenario pucciniano, l'opera torna quest'anno con un cast d'eccezione. Eleonora Buratto e Yusif Eyvazov interpreteranno per la prima volta i ruoli di Mimì e Rodolfo nell'iconica cornice dell'Arena, affiancati da Mihai Damian, Alexander Roslavets e Jan Antem. Sono previsti cambi di cast che vedranno anche Carolina López Moreno e René Barbera nei ruoli principali.

Il debutto sul podio areniano sarà affidato al direttore Francesco Lanzillotta. Lo spettacolo ripropone l'allestimento contemporaneo che ha omaggiato il centenario pucciniano nel 2024, con la regia di Alfonso Signorini e le scene di Juan Guillermo Nova.

Le repliche sono fissate per l'11, il 17 e il 25 luglio, sempre con inizio alle ore 21.15. La Bohème mancava dall'Arena di Verona da tredici anni, fino alla nuova produzione del 2024, realizzata per commemorare il contributo di Giacomo Puccini. Questo ritorno, a oltre 130 anni dalla prima assoluta, richiama idealmente il debutto storico diretto da un giovane Arturo Toscanini. L'allestimento, fedele al libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, accompagna lo spettatore nell'universo narrativo della Parigi bohémienne, ispirato al romanzo "Scene della vita di bohème" di Henri Murger.

Alfonso Signorini, giornalista e regista, narra la storia di sogni, amicizie e amarezze di sei giovani artisti parigini dell'Ottocento.

Un allestimento tra fedeltà storica e innovazione

L'edizione areniana si distingue per l'attenta ricostruzione storica curata dal regista Alfonso Signorini, che coniuga fedeltà all'epoca con scelte scenografiche innovative. Le scenografie, realizzate da Juan Guillermo Nova – già autore della Traviata inaugurale – sono costruite con materiali trasparenti. Questa scelta permette al pubblico di cogliere più piani d'azione e osservare la quotidianità dei personaggi anche prima dei momenti chiave dell'opera. I costumi, coordinati da Silvia Bonetti, rievocano accuratamente la moda francese tra il 1860 e il 1890, seguendo precise indicazioni registiche per garantire coerenza e autenticità.

La regia di Signorini si avvale di un impianto teatrale essenziale, dove la trasparenza delle strutture sceniche conferisce profondità narrativa e mantiene l'attenzione sugli intrecci e sulle emozioni dei personaggi. L'approccio adottato immerge gli spettatori nella storia, avvicinando l'atmosfera storica a una dimensione teatrale contemporanea. Questa linea artistica, già apprezzata nella precedente edizione, rappresenta una delle caratteristiche distintive della produzione areniana di quest'anno.

L'Arena di Verona: un palcoscenico di risonanza internazionale

L'Arena di Verona, uno dei più importanti teatri all'aperto del mondo, è celebre per la sua acustica naturale e la capacità di accogliere migliaia di spettatori.

Costruita nel I secolo d.C., ospita da decenni le più grandi produzioni liriche internazionali, attirando ogni estate decine di migliaia di visitatori globali. L'opera La Bohème vanta una lunga tradizione nel repertorio areniano, confermando il legame tra il festival e la grande lirica italiana.

Con questa nuova edizione, l'Arena di Verona si conferma punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della cultura musicale, riunendo grandi interpreti e professionisti della scena lirica mondiale. Il ritorno di La Bohème dopo tredici anni è un evento di forte impatto artistico e simbolico, ribadendo il ruolo centrale della manifestazione nel contesto culturale internazionale.