Il 13 giugno 2026, la Casa del Jazz di Roma ospiterà un significativo appuntamento musicale: il concerto “Omaggio a Ettore Scola”, che vedrà il ritorno sul palco dei Doctor 3. L'evento, parte della rassegna estiva della Casa del Jazz, intende celebrare la figura del celebre regista, scomparso nel 2016, attraverso la musica, in un luogo emblematico per la scena jazzistica capitolina. La formazione Doctor 3, composta da Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria, è riconosciuta come una delle più apprezzate nel panorama jazzistico italiano e il suo ritorno è atteso con interesse da pubblico e appassionati.

Il concerto è specificamente ideato per evocare la memoria di Ettore Scola, maestro del cinema italiano noto per capolavori come “Una giornata particolare” e “C’eravamo tanto amati”. La serata alla Casa del Jazz si configura come una delle tappe più rilevanti della programmazione estiva, presentata dagli organizzatori come un momento di “dialogo tra musica e cinema”. La scelta dei Doctor 3 quali protagonisti non è casuale: la loro consolidata carriera li ha visti esibirsi sui più importanti palcoscenici e festival, e la loro profonda sensibilità musicale si armonizza perfettamente con l'obiettivo di rievocare le atmosfere e le immagini che hanno caratterizzato il cinema di Scola. Gli organizzatori hanno sottolineato l'intenzione di offrire “un’esperienza sonora che abbia la forza di evocare ricordi ed emozioni legate a uno dei grandi maestri del nostro cinema”, valorizzando il connubio tra le diverse espressioni artistiche.

La Casa del Jazz: un polo culturale a Roma

Situata in viale di Porta Ardeatina a Roma, la Casa del Jazz rappresenta uno dei principali centri italiani per la promozione e la diffusione della musica jazz. Nel corso dell'anno, ospita una ricca varietà di concerti, festival, rassegne e attività didattiche, svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo della cultura musicale della città. Il vasto parco che circonda la struttura, spesso sede di eventi all’aperto, costituisce un punto di riferimento per i residenti e i visitatori che desiderano esplorare la scena jazzistica nazionale e internazionale. Inaugurata nel 2005, l'istituzione si è rinnovata negli anni con una programmazione eclettica, includendo omaggi a significative personalità della cultura e della musica, come dimostra l'evento dedicato a Ettore Scola.

La Casa del Jazz dispone di moderne sale da concerto, spazi espositivi e un ampio archivio specializzato.

I Doctor 3: eccellenza del jazz italiano

I Doctor 3 sono unanimemente considerati tra i gruppi di punta del jazz in Italia. La loro formazione è il risultato dell'incontro artistico tra il pianista Danilo Rea, il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Fabrizio Sferra. Fondati alla fine degli anni Novanta, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e vantano una discografia acclamata anche a livello internazionale. La loro distintiva cifra stilistica si fonda sulla libertà d’improvvisazione e sull'abilità di reinterpretare brani provenienti da generi eterogenei: dalle colonne sonore al pop, senza tralasciare i classici del jazz.

Il concerto romano in onore di Scola si inserisce in questa ricca tradizione di dialogo tra jazz e cinema, proponendo arrangiamenti studiati per accentuare la forza evocativa delle immagini e delle atmosfere cinematografiche.

In questa particolare occasione, la band presenterà una selezione di musiche ispirate sia dalle celebri colonne sonore del cinema italiano sia dall’universo cromatico e narrativo del regista. Questo approccio mira a rendere un sentito tributo all’eredità culturale lasciata da Ettore Scola, figura di spicco nel panorama artistico italiano. L’evento rafforza, inoltre, la proficua collaborazione tra la Casa del Jazz e i maggiori protagonisti della musica d’autore in Italia, confermando il suo ruolo di crocevia culturale.