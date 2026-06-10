La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal contratto di collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia. L'atto, trasmesso via Pec il 9 giugno 2026, contesta la decisione comunicata dal sovrintendente Nicola Colabianchi il 26 aprile 2026, che interrompeva anticipatamente un rapporto professionale previsto fino al 5 marzo 2030. Venezi definisce il provvedimento «nullo e discriminatorio» e privo di motivazioni specifiche, poiché basato su presunte e apodittiche dichiarazioni rilasciate a una testata internazionale.

Nella contestazione inviata alla Fondazione La Fenice, Venezi ribadisce che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato con decorrenza dal 1° ottobre 2026. I suoi legali evidenziano la genericità delle motivazioni addotte dall'ente teatrale e confermano la volontà della direttrice di proseguire l'attività come concordato. Venezi ha inoltre segnalato di aver appreso la comunicazione del recesso solo tramite gli organi di stampa. I suoi avvocati qualificano la decisione della Fondazione come «nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio». La direttrice ha dichiarato: «in ossequio all'impegno contrattuale assunto, intendo continuare a mettere a disposizione della stessa Fondazione le proprie energie e prestazioni artistiche professionali, nonostante le numerose attività ostative ad oggi poste in essere dalla dirigenza apicale al fine di limitare ed impedire l'esecuzione delle stesse prestazioni lavorative».

Le ragioni del recesso: accuse di nepotismo

Alla base della decisione della Fondazione La Fenice vi sarebbero dichiarazioni rilasciate da Venezi il 23 aprile 2026, durante un'intervista al quotidiano argentino La Nación. In quell'occasione, la musicista avrebbe denunciato la presenza di nepotismo nell'orchestra, affermando che «i posti si passano praticamente di padre in figlio». La Fondazione e il sovrintendente Colabianchi hanno replicato che tali affermazioni sarebbero incompatibili con i principi dell'istituzione e non rispettose dei professori d'orchestra, riaffermando l'impegno del teatro a mantenere un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco e sull'eccellenza artistica.

I legali dello Studio Andretta, che assistono Venezi, hanno manifestato la disponibilità della direttrice a proseguire l'attività in conformità agli impegni contrattuali, pur rilevando le attività ostative messe in atto dalla dirigenza.

Gli avvocati si riservano l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela dei diritti e degli interessi della loro assistita.

Il contesto del Teatro La Fenice e la nuova stagione

Il Teatro La Fenice, tra i più prestigiosi teatri d'opera italiani, fondato nel 1792 e più volte ricostruito dopo incendi (l'ultimo nel 1996, con riapertura nel 2003), rappresenta un punto di riferimento culturale. Ospita annualmente una ricca stagione lirica, sinfonica e di balletto. Il 10 giugno, il sovrintendente Colabianchi presenterà ufficialmente la nuova stagione 2026/2027, che si svolgerà in un contesto di dibattito interno legato a importanti vicende contrattuali, come quella che vede protagonista Beatrice Venezi.