L'Università degli Studi di Napoli Federico II ha celebrato il suo 802° anniversario di fondazione il 5 giugno 2026, con una serie di iniziative dedicate. L'evento centrale, tenutosi nell'Aula Magna Storica dell'Ateneo, ha posto in risalto i laureati illustri dell'università e l'importante contributo delle donne nella storia della Repubblica italiana.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, docenti e studenti. Il rettore Matteo Lorito ha evidenziato l'importanza della giornata, ricordando come la Federico II sia riconosciuta come una delle più antiche università pubbliche al mondo e un costante punto di riferimento per la formazione e la ricerca.

Nel corso dell'evento, sono stati consegnati prestigiosi riconoscimenti a personalità che si sono distinte professionalmente dopo aver studiato presso l'Ateneo, simbolo dell'eccellenza che l'istituzione promuove.

Il contributo femminile e le eccellenze accademiche

La manifestazione ha dedicato particolare enfasi al ruolo delle donne nella Repubblica. Interventi e toccanti testimonianze hanno ripercorso le tappe fondamentali dell'emancipazione femminile e il significativo apporto delle laureate Federico II alla società italiana. Durante la celebrazione, sono state onorate figure di spicco che, con il loro impegno e la loro visione, hanno lasciato un segno indelebile nei settori accademico, scientifico e istituzionale.

Fondato nel 1224 per volontà di Federico II di Svevia, l'Ateneo continua con determinazione a promuovere l'eccellenza nella formazione e nella ricerca, mantenendo un saldo e profondo legame con il territorio e la storia nazionale. Questa celebrazione ha offerto un'opportunità preziosa per una riflessione approfondita sulle importanti conquiste raggiunte e sulle sfide future che attendono l'università e, più in generale, l'intero Paese.

Storia e offerta formativa dell'Ateneo

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, istituita nel 1224, detiene il primato di essere la più antica università laica e statale del mondo. L'Ateneo propone un'ampia e diversificata offerta di corsi di laurea e un'intensa attività di ricerca in numerosi settori scientifici e umanistici.

La Federico II si impegna costantemente nella formazione di studenti non solo provenienti da ogni regione d'Italia, ma anche da contesti internazionali, incentivando attivamente l'innovazione e la collaborazione internazionale.

Con sede principale a Napoli, l'Ateneo vanta una presenza capillare grazie a numerosi poli e strutture strategicamente dislocate sull'intero territorio campano. L'istituzione esercita un ruolo centrale e propulsivo nello sviluppo culturale, sociale ed economico della regione, attraverso una proficua collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca all'avanguardia e di significative iniziative formative.