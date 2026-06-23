Il Teatro La Fenice di Venezia si appresta a ospitare la prima italiana di "Venere e Adone", l'opera del maestro Salvatore Sciarrino, in scena il 23 giugno 2026. Già rappresentato con successo all'estero, il titolo debutta in Italia con un allestimento unico firmato dalla regista Trisha Brown e sotto la direzione musicale dello stesso Sciarrino. L'evento si tiene nella storica sede della Fenice, tra i più importanti teatri d’opera a livello internazionale.

L'appuntamento è particolarmente atteso per la statura artistica di Sciarrino e per l'importanza di presentare al pubblico italiano un lavoro già apprezzato fuori dai confini nazionali.

La produzione veneziana vedrà la partecipazione di interpreti di rilievo e una regia che ne esalterà l'innovazione scenica. Il Teatro La Fenice supporta questo debutto come esempio di valorizzazione della nuova musica e delle collaborazioni artistiche internazionali. Sciarrino ha dichiarato: “Portare finalmente questa partitura in Italia rappresenta per me la conclusione di un lungo viaggio creativo”.

Salvatore Sciarrino: un innovatore della musica contemporanea

Nato a Palermo nel 1947, Salvatore Sciarrino è considerato uno dei maggiori compositori italiani viventi. La sua poetica musicale indaga le possibilità estreme del suono, spesso con dinamiche di estrema leggerezza, quasi al limite della percezione uditiva.

Le sue opere, rappresentate nei maggiori teatri e festival europei, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, contribuendo significativamente al rinnovamento dell’opera lirica contemporanea. "Venere e Adone" prosegue questa ricerca, combinando narrazione mitologica e un linguaggio musicale inedito.

L'attività di Sciarrino si lega a centri musicali e teatri di spicco come la Scala di Milano, la Staatsoper di Berlino e il Festival di Salisburgo. La scelta della Fenice di ospitare questa prima italiana si inserisce in una programmazione che da tempo apre la sua stagione a nuove voci della musica d’autore, offrendo al pubblico produzioni di rilievo sia storiche che contemporanee.

Il Teatro La Fenice: storia, prestigio e ruolo internazionale

Il Teatro La Fenice è tra i più antichi e prestigiosi teatri d’opera in Italia. Inaugurato alla fine del Settecento, ha attraversato una storia segnata da devastanti incendi e successive ricostruzioni che ne hanno rafforzato la fama. Dopo l’ultimo grande restauro, concluso nel 2003, La Fenice è tornata a essere un punto di riferimento per la lirica mondiale, ospitando regolarmente prime assolute, produzioni storiche e le principali firme della musica classica e contemporanea.

Situato nel cuore di Venezia, il teatro unisce un’architettura raffinata a un’acustica riconosciuta tra le migliori. Ogni stagione propone una ricca offerta che spazia dal repertorio tradizionale ai lavori di autori viventi.

L’approdo di "Venere e Adone" nel cartellone della Fenice conferma la sua volontà di rendere accessibili al pubblico italiano esperienze artistiche di rilievo internazionale e di valorizzare la sperimentazione accanto alla tradizione.

Nel prossimo futuro, altri eventi e progetti continueranno ad alimentare il dialogo tra scene, artisti e pubblico, consolidando il ruolo del Teatro La Fenice nella rete europea dei grandi teatri d’opera.