Il volume “La Fenice rinnovata 1979‑1986. Gli anni del cambiamento”, edito da Marsilio Editori, offre una profonda analisi della straordinaria rinascita vissuta dal Gran Teatro La Fenice di Venezia. Scritto dal saggista e critico teatrale Massimo Marino, il libro ripercorre il periodo tra il 1979 e il 1986, anni in cui il celebre teatro veneziano superò una complessa fase di difficoltà economiche e gestionali.

La trasformazione fu resa possibile dal contributo fondamentale di due figure chiave: il sovrintendente Lamberto Trezzini e il direttore artistico Italo Gomez.

Marino, docente al Dams dell’Università di Bari e al Conservatorio di Bologna, descrive Trezzini come un manager teatrale di grande equilibrio e profondo conoscitore delle dinamiche interne, mentre Gomez viene presentato come una personalità creativa e innovatrice, capace di immaginare nuovi percorsi per un teatro pubblico. Sotto la loro guida, La Fenice ridefinì il proprio ruolo nella città e nel territorio, ampliando le tradizionali funzioni di un ente lirico e tornando al centro della vita culturale veneziana.

Il testo evidenzia le numerose iniziative introdotte in quel periodo di sperimentazione e invenzione. Furono avviati cicli di approfondimento musicale, promosse iniziative legate al Carnevale di Venezia, stabilite collaborazioni con la Biennale dedicate alla nuova musica e sviluppati progetti per la danza.

Fondamentale fu anche l'instaurazione di un dialogo continuo con il pubblico. Questi anni videro un rinnovamento delle strutture delle stagioni, una revisione degli abbonamenti, l'ampliamento degli spazi utilizzati e lo sviluppo di programmi strettamente legati alla realtà sociale e culturale della città. Il volume, di 192 pagine e proposto a 19 euro, mette in luce il ritratto di un teatro pubblico dinamico, creativo e aperto, capace di coniugare qualità artistica e funzione civile.

Le presentazioni del volume

Il libro di Massimo Marino sarà presentato in due importanti occasioni. La prima si terrà il 10 giugno alle ore 19 al Convento Santa Margherita di Bologna, nell'ambito della rassegna "Parole nel Chiostro".

L'autore dialogherà con Fulvia De Colle, direttrice artistica di Musica Insieme, e Giorgio Forni, presidente del FontanaMIX Ensemble.

La seconda presentazione è in programma il 12 giugno alle ore 18 direttamente al Teatro La Fenice di Venezia. In questa occasione, Massimo Marino interverrà insieme a Maria Camilla Bianchini, Leonardo Mello e Pierluigi Pizzi, offrendo ulteriori spunti sulla storia e il significato di quel periodo cruciale per il teatro.

Il Gran Teatro La Fenice: storia e rinascita

Fondato nel 1792, il Gran Teatro La Fenice è da sempre uno dei simboli culturali più prestigiosi di Venezia e un punto di riferimento nel panorama lirico internazionale. La sua storia è costellata di momenti critici e di successive rinascite, e il periodo tra il 1979 e il 1986 rappresenta una delle pagine più significative di questa lunga vicenda.

In quegli anni, il teatro consolidò la propria reputazione legando in modo innovativo tradizione e modernità, avviando progetti pionieristici nel campo della musica contemporanea e rafforzando il suo legame con il territorio. Ancora oggi, La Fenice continua a essere un centro nevralgico per stagioni teatrali, rassegne e seminari, mantenendo un forte legame sia con il pubblico veneziano sia con le maggiori istituzioni culturali europee.