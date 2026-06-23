La Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, ha inaugurato la stagione dei concerti di Reggio Emilia. L'evento, al Teatro Municipale Valli, ha segnato l'avvio di un ciclo di appuntamenti con orchestre e direttori di fama, divenendo un momento clou del calendario musicale.

Il concerto, il 22 giugno, rientrava nella rassegna “Concerti a Teatro”, promossa dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Il programma includeva la “Rapsodia spagnola” di Maurice Ravel, le “Arlesienne Suites” di Georges Bizet e la Sinfonia n.5 di Dmitri Šostakovič.

La selezione ha valorizzato versatilità della Filarmonica e direzione di Chailly, ribadendo l'eccellenza della stagione.

Il programma e l'apertura

L'arrivo della Filarmonica della Scala, riferimento sinfonico internazionale, ha dato risonanza alla cultura reggiana. Giovanni Mareggini, direttore artistico della Fondazione I Teatri, ha scelto Chailly e l'orchestra per una “programmazione di qualità in continuità con la tradizione ma attenta all’apertura internazionale”. Mareggini ha sottolineato come l'appuntamento “inauguri un percorso dove la grande musica sinfonica incontra la città, favorendo l’accesso a un pubblico sempre più ampio”.

La serata ha omaggiato tre compositori tra Ottocento e Novecento.

La “Rapsodia spagnola” di Ravel, ricca di colori e ritmi iberici, ha aperto il concerto. Sono seguite le Suite dalla “Arlesienne” di Bizet, note per energia e melodie suggestive. La seconda parte ha presentato la Sinfonia n.5 di Šostakovič, pagina celebre del sinfonismo russo del Novecento, apprezzata per la sua intensità drammatica.

Teatro Valli e Filarmonica

Il Teatro Municipale Valli, sede dell'evento, è da decenni un epicentro culturale di Reggio Emilia. Inaugurato nel 1857 e intitolato a Romolo Valli nel 1980, ospita stagioni di opera, concerti e danza nazionali, accogliendo orchestre e artisti.

La presenza della Filarmonica della Scala ha rafforzato i legami tra le istituzioni musicali italiane.

Fondata nel 1982 dai professori d'orchestra del teatro milanese, la Filarmonica è oggi una delle realtà sinfoniche più note al mondo. Sotto la direzione di Riccardo Chailly, l'orchestra prosegue un percorso di interpretazione innovativa e rispetto per il repertorio, valorizzando la tradizione italiana nel panorama internazionale.