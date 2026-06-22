La Galleria Borghese di Roma inaugura il 22 giugno 2026 la mostra dedicata a "Le Metamorfosi" di Ovidio, evento culturale per l’estate romana. L’esposizione si snoda nei principali ambienti del museo, indagando la fortuna visiva delle storie ovidiane, con un dialogo tra arte antica e contemporanea. La direttrice Francesca Cappelletti ha sottolineato: "Le Metamorfosi e la loro fortuna sono da sempre al centro della collezione Borghese; è significativo metterle in dialogo con la vitalità della ricerca attuale". Presenta oltre ottanta opere tra pitture, sculture, fotografie, installazioni, film e libri d’artista.

Il progetto si incentra sull'interazione tra arte classica e contemporanea, valorizzando prestiti internazionali e opere di artisti italiani come Giulio Aristide Sartorio e Marisa Merz. Tra i protagonisti figurano contemporanei come Wael Shawky, Namsal Siedlecki, Mat Collishaw, Ria Verhaeghe e Berlinde de Bruyckere. Opere da importanti musei e approfondimenti sulle narrazioni ovidiane, con attenzione alla trasformazione universale. Curata da Domenico Piraina con il gruppo di ricerca Aracne della Scuola Normale Superiore di Pisa, la mostra si distingue per il suo approccio multidisciplinare, con studiosi e artisti impegnati a restituire la ricchezza interpretativa de "Le Metamorfosi".

Mito e arte contemporanea in dialogo

L’allestimento si sviluppa nelle sale storiche della Galleria Borghese, uno dei luoghi d'arte più prestigiosi di Roma, noto per capolavori rinascimentali e barocchi, architettura e parco. L'accostamento di narrazioni mitologiche antiche a creazioni evidenzia quanto i temi della metamorfosi, del cambiamento e della riscoperta del mito rimangano centrali nel dibattito artistico. Il percorso include una sezione dedicata alla tradizione illustrativa de "Le Metamorfosi" nei libri antichi e moderni, evidenziando la forte componente visiva della letteratura ovidiana.

La Borghese e il lascito ovidiano

Fondata all’inizio del Seicento dal cardinale Scipione Borghese, la Galleria Borghese custodisce una straordinaria collezione d'arte antica, con capolavori di Caravaggio, Bernini, Raffaello e Tiziano.

Il tema de "Le Metamorfosi" di Ovidio è cardine della collezione e della decorazione del museo: ne sono testimonianza i gruppi scultorei del Bernini ("Apollo e Dafne", "Il Ratto di Proserpina") che traducono in marmo episodi ovidiani. La mostra attuale rafforza questo storico legame, riproponendo le narrazioni ovidiane in dialogo continuo tra antico e contemporaneo, offrendo spunti sull’identità culturale europea. La Galleria Borghese conferma il suo ruolo nella valorizzazione culturale.