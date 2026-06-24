La ventunesima edizione dei Nastri d'Argento ha celebrato il trionfo di "La grazia" di Paolo Sorrentino, che ha conquistato ben otto riconoscimenti su nove candidature. La cerimonia, svoltasi il 24 giugno 2026 al Teatro Argentina di Roma, ha consacrato l'ultima opera del regista partenopeo, consolidando la sua posizione nel cinema nazionale. Il film ha ottenuto un vero e proprio en plein nelle categorie principali, aggiudicandosi i premi per il miglior film, la regia e la sceneggiatura, tutte firmate dallo stesso Sorrentino.

Il successo di "La grazia" ha premiato anche le performance attoriali e i contributi tecnici.

Anna Ferzetti e Toni Servillo sono stati premiati per le loro interpretazioni principali, mentre Milvia Marigliano ha ricevuto il riconoscimento come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Coco. La qualità tecnica è stata ugualmente apprezzata: Daria D’Antonio ha vinto per la fotografia, e la coppia Emanuele Cecere e Mirko Perri per il miglior sonoro. Anche la produzione del film è stata celebrata, con il premio assegnato a The Apartment (gruppo Fremantle), in associazione con Numero 10 e Piperfilm, completando l'eccezionale bottino di otto statuette.

Il percorso trionfale di "La grazia" ai Nastri d'Argento

"La grazia" si era presentato alla serata dei Nastri d’Argento come il più nominato dell'edizione, con nove candidature.

Tra le 36 pellicole selezionate, l'opera di Paolo Sorrentino si è distinta fin dai primi annunci, catturando l'attenzione della critica e del pubblico. Le nomination hanno coperto categorie cruciali come miglior film, regia, sceneggiatura originale, migliori attori protagonista (Toni Servillo) e attrice protagonista (Anna Ferzetti), attrice non protagonista (Milvia Marigliano), fotografia (Daria D’Antonio) e sonoro (Emanuele Cecere e Mirko Perri). La candidatura della produzione ha evidenziato l'importanza delle collaborazioni industriali di alto livello.

La manifestazione dei Nastri d’Argento, organizzata dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, è un appuntamento cruciale per la valorizzazione del cinema italiano.

La scelta del Teatro Argentina di Roma, uno dei più antichi e prestigiosi teatri italiani, ha conferito lustro all'evento, ribadendo il suo ruolo di piattaforma per l'eccellenza.

Sorrentino e il team: un'eccellenza italiana premiata

Con questo nuovo successo, Paolo Sorrentino, autore di opere acclamate, aggiunge un capitolo significativo alla sua carriera, riaffermando la sua posizione di spicco nel panorama cinematografico. Il cast, capitanato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, ha dimostrato l'elevata qualità interpretativa delle produzioni italiane. L'interpretazione di Milvia Marigliano nel ruolo di Coco ha contribuito al riconoscimento complessivo del film.

A livello produttivo, il ruolo di The Apartment (gruppo Fremantle), con Numero 10 e Piperfilm, è stato fondamentale per realizzazione e sostegno del progetto.

L'attenzione alla qualità tecnica, evidenziata dai premi per la fotografia e il sonoro, riflette la cura complessiva dedicata a "La grazia". Gli otto premi sanciscono una stagione fortunata per Sorrentino e il team, testimoniando la capacità del cinema italiano di competere ai massimi livelli per innovazione artistica e tecnica.