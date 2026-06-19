L'Auditorium Ennio Morricone dell'Università di Roma Tor Vergata ospita il secondo appuntamento del fortunato ciclo di teatro manageriale. Lo spettacolo ‘La guerra dei Target’ si concentra sul tema del Performance Management, offrendo una narrazione che unisce formazione accademica e rappresentazione teatrale. L'evento, che prosegue un percorso già avviato con successo, vede sul palco Massimiliano M. Schiraldi, professore ordinario e prorettore ai Grandi Eventi, insieme a Stefano Uffreduzzi e Michela Vincenzi. Il trio guida il pubblico attraverso concetti tecnici complessi, trasformandoli in ironiche esperienze umane e situazioni quotidiane del mondo del lavoro.

Tra dati numerici e comportamenti umani

‘La guerra dei Target’ è il secondo atto di un progetto iniziato con ‘Dov’è l’ombrello’, spettacolo che ha riscosso apprezzamento in diverse città italiane. Se il primo capitolo esplorava la filosofia del miglioramento continuo, questa nuova opera si immerge nelle complessità del Performance Management. Attraverso sketch esilaranti e riflessioni teoriche, lo spettacolo esplora il sottile confine tra dati numerici e comportamento umano. Mette in scena i paradossi delle organizzazioni moderne: la rincorsa ai numeri, le distorsioni della comunicazione e le resistenze che nascono quando il target smette di essere una bussola e diventa un campo di battaglia.

Obiettivi, KPI e benessere lavorativo

La rappresentazione alterna momenti di comicità a spunti teorici, accompagnando lo spettatore tra grafici, obiettivi e indicatori di performance (KPI). L'intento è offrire una chiave di lettura inedita e accessibile a tutti per comprendere come le dinamiche di gestione delle performance influenzino non solo i bilanci, ma anche il benessere e le relazioni all'interno dei luoghi di lavoro. Il teatro manageriale si conferma così uno strumento efficace per stimolare la riflessione e rendere più comprensibili temi complessi, divertendo e coinvolgendo il pubblico.