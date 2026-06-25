È stata presentata a Roma la 46ª edizione della Guida ai Locali Storici d'Italia, un volume gratuito e completamente rinnovato che offre un singolare percorso nella storia nazionale. Questa edizione filtra la storia attraverso vini, liquori artigianali e aperitivi, legati ai territori e alle vicende del Paese. Il filo conduttore scelto è “Tra battaglie e bottiglie”, un tema che intreccia i grandi eventi della storia italiana con i locali che, in oltre due secoli, hanno fatto da sfondo a momenti di convivialità, incontri culturali ed eventi cruciali.

La guida, pubblicata ogni due anni in formato tascabile e illustrata da disegni realizzati a mano, si propone come strumento per riscoprire il patrimonio culturale custodito nei locali storici, sia in Italia che all'estero, con esempi come il Caffè Reggio di New York o il Gran Café al Porto di Lugano.

La pubblicazione evidenzia come questi luoghi abbiano ospitato artisti, scienziati, sovrani e uomini di Stato, trasformandosi in veri testimoni del cambiamento sociale e politico italiano. Tra i racconti di questa nuova edizione spiccano il Royal Victoria Hotel di Pisa, originariamente locanda di vinaioli medievali, l’Ostaria Antico Dolo di Venezia, legata alla nascita dello storico Select, e il celebre Camparino in Galleria a Milano, dove il Bitter Campari è diventato un’icona dell’aperitivo italiano.

Ampio spazio è dedicato anche ai liquori artigianali, custoditi da generazioni nei locali storici: dal limoncello dell’Antico Francischiello da Peppino di Massa Lubrense al ‘Comoncello’ del Grand Hotel Villa Serbelloni sul lago di Como, fino ai rosoli siciliani e ai nocini della tradizione padana, che rappresentano l’evoluzione dei gusti e delle tradizioni regionali.

La guida: un documento storico e identitario

La nuova edizione della Guida ai Locali Storici d’Italia trascende la funzione di semplice strumento turistico. Come sottolineato, “ogni sorso diventa una chiave di lettura per comprendere il profondo legame tra il patrimonio enogastronomico e la memoria storica del nostro Paese”. Ogni bottiglia iconica o ricetta tradizionale acquisisce così il valore di “testimone liquido”, un documento capace di far dialogare la storia nazionale con la convivialità quotidiana, attraverso gli ambienti dei locali storici.

Il tema “Tra battaglie e bottiglie” mette in luce non solo i prodotti, ma anche le storie collettive: dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa e la storica Distilleria Nardini, punto di ristoro per i soldati durante la Grande Guerra, ai vini eroici della Valle d’Aosta e al Moscatello di Taggia, conosciuto come il “vino dei Papi”.

La guida invita a scoprire questi luoghi non solo come tappe gastronomiche, ma come punti di accesso privilegiati alla memoria storica locale e nazionale. Dai banconi dei caffè letterari alle sale dei grandi alberghi, il percorso tracciato dalla pubblicazione intende restituire valore alle storie individuali e ai cambiamenti collettivi che hanno caratterizzato il tessuto sociale italiano.

Storie familiari e patrimonio dell’ospitalità

Un capitolo significativo della guida è dedicato alle famiglie che, nel tempo, hanno custodito l’identità dei locali, un tema già evidenziato nell’edizione 2024/2025 “Famiglie nella Storia”. La tradizione dell’accoglienza si intreccia con la trasmissione generazionale delle attività: numerose imprese familiari rappresentano ancora oggi un tratto distintivo dell’ospitalità italiana, garantendo la continuità di ricette, atmosfere e modalità di accoglienza. Questo patrimonio umano, che si affianca a quello architettonico e gastronomico, contribuisce a rendere questi locali veri e propri “monumenti vivi” della storia nazionale.

Le storie dei locali storici d’Italia, narrate nella guida, danno voce a una pluralità di territori e tradizioni.

Ogni locale rappresenta una diversa sfaccettatura del rapporto tra la storia collettiva, i consumi e i riti sociali che hanno caratterizzato oltre due secoli di vita italiana. Nel tempo, la Guida ai Locali Storici d’Italia si è affermata come un riferimento autorevole per chi desidera conoscere e approfondire non solo i luoghi del gusto, ma anche le profonde radici culturali che attraversano la Penisola.