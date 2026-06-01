Il primo giugno 2026, i Giardini del Quirinale a Roma hanno ospitato la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma. Diretta dal maestro Massimo Nunzi, l'orchestra si è esibita per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, dedicata alle categorie fragili. Presenti il presidente Sergio Mattarella, con Claudia Mazzola (presidente Fondazione) e Raffaele Ranucci (AD).

La partecipazione ha evidenziato il ruolo di musica, formazione e cultura per una cittadinanza consapevole e inclusiva, veicolando alle nuove generazioni messaggio di futuro.

Il repertorio ha incluso brani del patrimonio musicale italiano come "Bellezze in bicicletta", "La Dolce Vita" e "Volare (Nel blu dipinto di blu)", omaggio a memoria collettiva e identità nazionale.

La Jazz Campus Orchestra: formazione e successi

La Jazz Campus Orchestra è un progetto educativo chiave della Fondazione Musica per Roma. Nata nel 2019, coinvolge giovani dagli otto ai diciotto anni in un percorso di formazione musicale e avvicinamento al jazz, per crescita e condivisione.

In pochi anni, l'orchestra si è affermata nel panorama italiano, esibendosi in contesti prestigiosi: Concerti del Quirinale, Umbria Jazz, Roma Jazz Festival, JAZZMI, International Jazz Day. I giovani talenti hanno portato sul palco energia e talento del jazz italiano.

Musica, inclusione e valori civici

Oltre all'eccellenza musicale, la Jazz Campus Orchestra ha una forte valenza sociale ed educativa. Promuove condivisione, apertura e dialogo, offrendo ai partecipanti crescita personale e partecipazione culturale. Incarna il valore culturale: creare legami, trasmettere memoria e immaginare il domani.

L'esibizione al Quirinale per l'80° anniversario della Repubblica ha rafforzato il suo ruolo di ambasciatrice di valori civici e culturali. L'evento si allinea alla missione della Fondazione Musica per Roma, che consolida il dialogo tra tradizione e innovazione musicale.