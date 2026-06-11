L'11 giugno 2026, Milano ha ospitato la cerimonia di conferimento del premio "Omaggio al maestro" nell'ambito de La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il riconoscimento è stato assegnato a due figure emblematiche della cultura visiva italiana: Bruno Bozzetto e Maurizio Nichetti. L'evento ha celebrato il loro contributo innovativo nel cinema d'animazione e nella commedia d'autore, un dialogo tra generazioni.

Bruno Bozzetto, tra i maggiori animatori europei e creatore del Signor Rossi, è stato premiato per aver tracciato “la via italiana al cartoon, la risposta a zio Disney”.

La sua filmografia include Allegro non troppo, West and Soda – considerato il primo lungometraggio d’animazione italiano – e Vip – Mio fratello superuomo. Il suo percorso, dai cortometraggi di divulgazione alla computer animation, conferma la capacità di innovare e interpretare il linguaggio del cartoon con stile personale.

A Maurizio Nichetti, regista, attore e sceneggiatore, è stato riconosciuto il merito della sua versatilità e dell'impegno nella formazione delle nuove generazioni. Il suo stile si distingue per una commistione di sogno e realtà, dove elementi quotidiani si fondono con il suo surrealismo clownesco "malincomico". Questo approccio ha reso il suo cinema riconoscibile e amato dal pubblico italiano.

La Milanesiana: eccellenza e dialogo culturale

Attiva dal 2000 sotto la guida di Elisabetta Sgarbi, La Milanesiana è un'iniziativa di punta nel panorama culturale italiano. Rinomata per la sua formula multidisciplinare – che unisce letteratura, cinema, arte, musica, filosofia e scienze – propone annualmente a Milano incontri, premi e performance. Offre riflessione e dialogo con nomi di spicco, allineandosi alla tradizione del festival di celebrare protagonisti capaci di trasformare i linguaggi artistici e trasmetterne la vitalità alle nuove generazioni.

L'impronta indelebile nel cinema italiano

L'opera di Bruno Bozzetto (Milano, 1938) ha rivoluzionato l'animazione italiana fin dagli anni Sessanta.

Oltre ai capolavori già citati, ha diretto cortometraggi umoristici e satirici, tra cui la serie Mister Tao e Cavallette (candidato all'Oscar nel 1991). La sua impronta è un modello di originalità e intelligenza per generazioni di animatori.

Anche Maurizio Nichetti (Milano, 1948) ha lasciato un segno distintivo nel cinema d'autore italiano. Il suo esordio è avvenuto con pellicole che mescolavano sapientemente linguaggio teatrale, comicità visiva e un uso acuto del surreale. Tra i suoi film più apprezzati: Ratataplan e Ho fatto splash!. Parallelamente all'attività cinematografica, Nichetti ha dedicato energie alla formazione, diffondendo tecniche narrative e l'immaginario comico a giovani autori e studenti.

L'omaggio ricevuto alla Milanesiana testimonia il ruolo centrale e l'eredità creativa di entrambi gli artisti nella cultura visiva italiana, evidenziando come il loro lavoro continui a ispirare contemporanei e future generazioni di cineasti, animatori e spettatori.