La Festa della 'Ndenna a Castelsaraceno, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino in Basilicata, celebra il matrimonio arboreo più antico d'Italia. Questa tradizione secolare, svoltasi tra fine maggio e inizio giugno, rinnova il legame tra uomo e natura. L'evento coinvolge l'intera comunità nell'unione simbolica di un pino e una cima di agrifoglio, selezionati nei boschi locali.

Il rituale si articola in più fasi. La 'ndenna, un imponente pino, viene scelta e trasportata in paese con grande partecipazione. Una cima di agrifoglio simboleggia la "sposa" del matrimonio arboreo.

Il momento culminante è l'innesto: le due piante si uniscono con riti antichi, creando un simbolo di prosperità e fecondità. La Festa della 'Ndenna è riconosciuta per la sua importanza storica e l'inserimento nelle iniziative di valorizzazione del patrimonio immateriale della Basilicata.

Tradizione e sostenibilità nel Pollino

La Festa della 'Ndenna è legata all'identità di Castelsaraceno e al suo paesaggio. Il borgo, nel Parco Nazionale del Pollino, è crocevia di culture rurali e pratiche silvo-pastorali. La selezione e il prelievo degli alberi coinvolgono saperi tramandati. Il rito testimonia il rispetto per la natura e sancisce la continuità del ciclo vitale. La cerimonia si distingue per l'attenzione alla sostenibilità ambientale, con regole precise per il taglio e l'unione degli alberi che garantiscono il rispetto e la rigenerazione delle foreste.

Castelsaraceno: richiamo culturale e turistico

La Festa della 'Ndenna ha ricevuto crescente attenzione istituzionale, considerata un esempio di valorizzazione del patrimonio immateriale. Castelsaraceno coinvolge giovani e famiglie nella trasmissione della memoria storica. La sua posizione strategica tra due parchi nazionali e il Ponte tibetano più lungo del mondo lo rendono un richiamo per il turismo sostenibile e naturalistico. La Festa resta il momento più significativo per la comunità, consolidando il ruolo di Castelsaraceno per la valorizzazione delle tradizioni legate al rapporto tra uomo e ambiente.