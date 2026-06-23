La vibrante città di Napoli si prepara ad accogliere la 19ª edizione di LA NUEVA OLA - Festival del Cine Español y Latinoamericano, un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle migliori produzioni cinematografiche provenienti dalla penisola iberica e dal continente sudamericano. Dal 24 al 28 giugno, la suggestiva cornice della Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS) si trasformerà in un cinema a cielo aperto, offrendo proiezioni sotto le stelle. L'evento è frutto della collaborazione di numerosi enti e istituzioni culturali di prestigio, tra cui EXIT MEDIA, l'Ambasciata di Spagna in Italia, AC/E Acción Cultural Española, l'Instituto Cervantes di Napoli, l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma, l'Agencia Turismo de Galicia e Turismo de Navarra.

Con quasi due decenni di attività, il festival si è affermato come uno degli eventi più significativi in Italia per la valorizzazione del cinema spagnolo e latinoamericano. L'identità visiva di questa edizione 2026 è stata curata dal celebre artista catalano Alfredo Palmero, che ha offerto una sua iconica e contemporanea reinterpretazione della celebre “Menina”. L'inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 24 giugno alle ore 21:30, arricchita dalla presenza dell'attrice Beatriz Arjona, madrina d'onore di questa tappa napoletana. La serata d'apertura vedrà la presentazione dell'attesissimo film “Buen Camino” del regista Gennaro Nunziante.

Un cartellone dedicato alla commedia

Il fulcro della programmazione è un affascinante viaggio che mette in dialogo il registro comico italiano con quattro tra le più brillanti commedie spagnole.

Il cartellone include titoli di grande richiamo: si inizia mercoledì 24 giugno con l'inaugurazione e la proiezione di “Buen Camino” (Italia, 2025) di Gennaro Nunziante. Si prosegue giovedì 25 giugno con la commedia psicologica “Bajo Terapia” di Gerardo Herrero (Spagna, 2024), e venerdì 26 giugno con la commedia degli equivoci “La noche que mi madre mató a mi padre” di Inés París (Spagna, 2016). Il programma continua sabato 27 giugno con la commedia road movie “Vivir es fácil con los ojos cerrados” di David Trueba (Spagna, 2013), per concludersi domenica 28 giugno con la commedia musicale “Voy a pasármelo bien” di David Serrano (Spagna/Messico, 2022). Tutte le pellicole saranno proiettate in versione originale con sottotitoli in italiano, offrendo al pubblico l'opportunità unica di apprezzare appieno la recitazione e le sottili sfumature linguistiche degli interpreti nella loro forma più autentica.

La direzione artistica dell'evento è affidata a Iris Martín‑Peralta e Federico Sartori. Il festival, come sottolineato da Renato Quaglia, direttore di FOQUS, e Ana Navarro, direttrice dell'Instituto Cervantes di Napoli, si conferma un punto di riferimento essenziale per il cinema iberoamericano in Italia. La rassegna propone una selezione di film di alta qualità, pensati per promuovere attivamente il dialogo culturale tra l'Italia e il mondo di lingua spagnola e latinoamericana.

FOQUS: cuore pulsante del festival e ponte culturale

La Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS) non è solo la sede ospitante, ma rappresenta un vero e proprio polo culturale e sociale nel cuore di Napoli. Attraverso le sue molteplici iniziative artistiche, formative e di rigenerazione urbana, FOQUS si impegna a favorire l'incontro e lo scambio tra diverse culture.

La sinergia con enti prestigiosi quali l'Ambasciata di Spagna, l'Instituto Cervantes e AC/E Acción Cultural Española è fondamentale per rafforzare i legami tra Italia, Spagna e America Latina, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione della produzione cinematografica contemporanea e alla diffusione della ricchezza della lingua e della cultura spagnola.