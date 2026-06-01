In occasione dell'80° anniversario della Repubblica italiana, la Nuvola dell’Eur a Roma si accenderà con i colori del tricolore. Dalla mezzanotte del 1° giugno 2026 fino al mattino del 2 giugno, e poi nuovamente dall’imbrunire fino a mezzanotte, questo iconico simbolo architettonico contemporaneo della capitale diventerà un vibrante segno di festa e unità nazionale.

L’iniziativa, promossa da Eur Spa – la società che gestisce e valorizza il patrimonio urbano dell’Eur – mira a fondere il valore simbolico dell’architettura moderna con quello storico-istituzionale del 2 giugno.

Enrico Gasbarra, presidente di Eur Spa, ha evidenziato come l’illuminazione si inserisca in un contesto di iniziative di alto valore istituzionale e sociale. L'obiettivo è contribuire a diffondere i valori della democrazia, mantenere viva la memoria dei momenti fondativi e celebrare gli ideali repubblicani, ispirati a pace, libertà, uguaglianza, democrazia e solidarietà, come spesso ricordato dal Presidente della Repubblica.

La Nuvola: un simbolo per l'80° anniversario della Repubblica

Progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas e inaugurata nel 2016, la Nuvola dell’Eur è oggi uno degli edifici più riconoscibili di Roma. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, rappresenta una ricorrenza fondamentale nella memoria collettiva italiana, celebrando la nascita e i principi fondanti della Repubblica del 1946.

L’illuminazione tricolore di edifici pubblici e simbolici, non solo la Nuvola ma anche palazzi istituzionali come Montecitorio, rafforza il legame tra cittadinanza, istituzioni e simboli nazionali.

Il 2026 acquista un significato aggiuntivo, segnando ottant’anni dalla scelta referendaria che pose fine alla monarchia e diede inizio alla Repubblica. L’impegno di Eur Spa in queste iniziative istituzionali sottolinea il desiderio di offrire uno spazio urbano inclusivo e rappresentativo, dove la memoria storica si unisce alla contemporaneità della città.

Architettura e funzione del Centro Congressi "La Nuvola"

Conosciuta ufficialmente come "La Nuvola - Centro Congressi Italia", questa struttura polifunzionale si erge nel quartiere EUR, una zona di Roma progettata negli anni Trenta e oggi fulcro di importanti eventi.

Realizzata in acciaio e vetro, la Nuvola si distingue per la sua forma organica sospesa all'interno di un parallelepipedo trasparente, frutto di oltre dieci anni di elaborazione architettonica. La struttura si estende su circa 55.000 metri quadrati e include una grande sala congressi capace di ospitare oltre 8.000 persone. Dalla sua inaugurazione, è diventata sede di rilevanti manifestazioni culturali, politiche e istituzionali, consolidando il ruolo di Roma come città aperta all’innovazione e all’incontro tra culture.

In questa speciale occasione dell’80° della Repubblica, la Nuvola offre uno scenario unico per consentire alla cittadinanza di riconoscersi nei valori della Carta costituzionale e di rinnovare il senso di appartenenza nazionale, attraverso forme di partecipazione e simboli visibili, come il tricolore che ne illumina le superfici e la struttura interna.