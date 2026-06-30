Il Teatro di San Carlo di Napoli inaugura la sua stagione 2026/2027 il 2 dicembre 2026 con Luisa Miller, capolavoro di Giuseppe Verdi composto nel 1849 proprio per il San Carlo. La nuova produzione è firmata da Davide Livermore e diretta da Daniel Oren.

La presentazione del programma si è svolta alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Fondazione; Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania; e Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Lirico. Il cartellone celebra la storia del Teatro e la tradizione musicale napoletana, in occasione del 290° anniversario della sua fondazione.

La stagione include undici titoli d’opera e sei produzioni di balletto. Due spettacoli fuori abbonamento sono previsti: il tradizionale Schiaccianoci a dicembre e Tosca all’Arena Flegrea a luglio 2027. Completano l'offerta quattordici concerti sinfonici e diciassette appuntamenti di musica da camera.

Tra le cinque nuove produzioni d’opera spiccano: Aida (febbraio, regia Serena Sinigaglia, podio Renato Palumbo, con tournée in Giappone a luglio 2027); Nina o sia La pazza per amore di Paisiello (aprile, regia Mariano Bauduin, direzione Fabio Biondi); la rara Otto mesi in due ore di Donizetti (diretta da Fabio Mastrangelo); e un nuovo completamento originale de La chute de la maison Usher di Debussy (scritto da Alessandro Solbiati).

Il programma sinfonico e da camera celebra Ludwig van Beethoven nel bicentenario della sua morte (2027), con l’esecuzione della Nona Sinfonia diretta da Daniel Oren. Il Festival pianistico, in collaborazione con l’Associazione Alessandro Scarlatti, presenta quattro appuntamenti dedicati ad Alexander Gadjiev, Michele Campanella (che festeggerà gli ottanta anni), Louis Lortie e Alexander Lonquich.

Questa prima stagione firmata da Fulvio Adamo Macciardi è concepita nel segno dell’identità, della storia e delle tradizioni napoletane. Obiettivi primari sono consolidare il dialogo con la città, garantire una forte presenza internazionale e mantenere inalterati prezzi e abbonamenti. La stagione ospiterà un gala speciale con le stelle Plácido Domingo e Sonya Yoncheva, e una riproposta moderna di Otto mesi in due ore, a due secoli esatti dal suo debutto nel 1827.

Storia e prestigio del Teatro di San Carlo

Il Teatro di San Carlo detiene il primato di essere il teatro d’opera attivo più antico al mondo. Inaugurato il 4 novembre 1737, fu progettato da Giovanni Antonio Medrano e Angelo Carasale, e costruito rapidamente accanto al Palazzo Reale di Napoli. L’edificio originario, con 1.379 posti, ospitò l'opera Achille in Sciro per la sua inaugurazione.

Nel 1816, un incendio danneggiò parte del teatro. La ricostruzione, completata in nove mesi su progetto di Antonio Niccolini, restituì un edificio più imponente e raffinato. Nel corso dei secoli, il San Carlo si è affermato come un laboratorio creativo e un riferimento internazionale per l'opera, accogliendo importanti musicisti e contribuendo alla storia della musica europea.

Il San Carlo: cuore culturale di Napoli

Il teatro mantiene un forte legame con la città di Napoli, di cui è un simbolo inestimabile del patrimonio culturale e un fulcro della scena partenopea. Per il suo 290° anniversario, la stagione 2026/2027 celebra la tradizione e si proietta nel futuro tramite nuove produzioni, tournée, progetti educativi (“Scuola InCanto”) e maggiore accessibilità al pubblico.

Il binomio tra memoria storica e innovazione artistica è evidente: l'apertura con Luisa Miller di Verdi, le produzioni di repertorio napoletano e la ripresa di opere rare sottolineano la continuità con l'identità storica. I gala internazionali, le tournée e gli eventi sinfonici rafforzano la sua presenza nel panorama culturale globale.