La Galleria del piano nobile della Reggia di Portici è tornata a risplendere, riaprendo le sue porte al pubblico dopo un esteso e significativo intervento di restauro. L'inaugurazione ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2026, ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e rappresentanti delle istituzioni culturali, celebrando il recupero di uno degli spazi più pregiati della storica residenza borbonica.

L'accurato lavoro di recupero ha interessato in maniera profonda sia la struttura architettonica sia gli apparati decorativi della Galleria, situata al primo piano.

L'obiettivo primario era restituire all'ambiente il suo splendore originario, valorizzando al contempo le opere d'arte e gli arredi d'epoca custoditi al suo interno. Il restauro ha incluso il meticoloso ripristino degli stucchi, la conservazione dei pavimenti storici e un'attenta pulitura delle superfici affrescate, con particolare cura rivolta a ogni singolo dettaglio.

Il restauro e le nuove collezioni espositive

Durante la cerimonia di riapertura, è stata enfatizzata l'importanza della Galleria come uno degli ambienti più significativi della Reggia di Portici. Il suo valore risiede non solo nella funzione storica che ha rivestito, ma anche nel pregio artistico delle collezioni che ospita. Il percorso espositivo è stato completamente rinnovato, offrendo ai visitatori l'opportunità unica di ammirare una vasta gamma di dipinti, sculture e manufatti che narrano la storia della dinastia borbonica e del ricco territorio vesuviano.

Il complesso progetto di restauro è stato il frutto di una proficua collaborazione tra restauratori specializzati, architetti e storici dell'arte, supportati da enti pubblici e privati. L'impegno congiunto mirava a garantire la conservazione a lungo termine del prezioso patrimonio artistico e architettonico della Reggia, rendendolo pienamente fruibile a un pubblico sempre più vasto e diversificato.

La Reggia di Portici: tra storia e funzioni attuali

La Reggia di Portici, emblema dell'architettura settecentesca campana, sorge nell'omonima località in provincia di Napoli. Edificata per volere di Carlo di Borbone a partire dal 1738, questa maestosa residenza ha ricoperto un ruolo cruciale nella vita di corte e nella gestione delle fertili terre vesuviane.

Oggi, la Reggia continua a essere un centro nevralgico di cultura e ricerca, ospitando il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il rinomato Museo Ercolanense e il Centro MUSA, interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico dell'area vesuviana.

La riapertura della Galleria del piano nobile rappresenta un momento cruciale per la valorizzazione culturale della Reggia di Portici e si inserisce in un più ampio progetto di rilancio dell'offerta museale sul territorio campano, promettendo di attrarre nuovi visitatori e di consolidare il ruolo della Reggia come punto di riferimento culturale.