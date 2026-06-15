La residenza artistica di cinema del reale, inaugurata nel 2024 nell'ambito di Laguna Sud e curata da ZaLab in collaborazione con le Giornate degli Autori, ha assunto dal 2026 il nome di Giorgio Gosetti. L'iniziativa rende così omaggio al fondatore delle Giornate degli Autori e di Laguna Sud – Il Cinema fuori dal Palazzo, una figura centrale del cinema italiano scomparsa nel marzo 2026. Questa dedica riafferma il suo ruolo di promotore di spazi di sperimentazione per le nuove generazioni di autori, mantenendo vivo il suo spirito innovatore.

Il progetto, ora denominato Laguna Film Lab, si configura come un'esperienza immersiva nel territorio della periferia veneziana, esplorando spazi urbani e paesaggi lagunari.

Offre un percorso annuale in cui il cinema diventa strumento di indagine e trasformazione, intrecciando riflessioni sociali, etiche ed estetiche dei luoghi. A partire dal 2026, la residenza si svilupperà nell'arco di un intero anno, offrendo ai partecipanti un tempo più esteso per la realizzazione dei loro progetti.

Ogni edizione coinvolge quattro autori o autrici, selezionati tra giovani under 35 di qualsiasi nazionalità che abbiano già realizzato almeno un cortometraggio. Guidati in ogni fase di lavorazione da tutor di livello internazionale, i partecipanti produrranno un film collettivo di cinema del reale della durata di circa sessanta minuti. La residenza è completamente gratuita e include viaggio, vitto e alloggio.

Le candidature per l'edizione 2026 sono aperte fino al 3 luglio 2026 e gli esiti saranno comunicati entro il 31 luglio 2026, con tutte le informazioni disponibili sul sito zalab.org.

Il film collettivo finale, la cui produzione è prevista tra settembre 2026 e giugno 2027, sarà proiettato in anteprima nel corso della ventiquattresima edizione delle Giornate degli Autori e a Chioggia, nell'ambito della tredicesima edizione di Laguna Sud – Il Cinema fuori dal Palazzo. La circuitazione proseguirà nell'autunno 2027 con almeno sei proiezioni in sale cinematografiche italiane. La residenza è realizzata con il sostegno dell'Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in collaborazione con Fondazione Clodiense ONLUS, Pro Loco Chioggia – Sottomarina e il Comune di Chioggia.

La direzione artistica di ZaLab è affidata ad Andrea Segre, con il supporto di Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori, la quale ha dichiarato: “Mi piace pensare che Giorgio avrebbe amato soprattutto la natura collettiva di questo progetto. Per tutta la vita ha sostenuto i giovani autori e ha concepito il cinema come un luogo di incontro, dove le idee crescono nel confronto con gli altri. È uno spirito che questa residenza raccoglie e rilancia verso il futuro.”

Giorgio Gosetti: una carriera tra festival e critica

Giorgio Gosetti, nato a Venezia il 6 febbraio 1956 e scomparso a Roma il 6 marzo 2026, ha avuto una lunga e poliedrica carriera nel mondo cinematografico. Dopo i primi passi nella sua città natale, dove lavorò alla Mostra del Cinema come vicedirettore e responsabile delle attività permanenti, si specializzò nell’ideazione e direzione di festival.

Fu lui a fondare e dirigere il Noir in Festival a partire dal 1991 e a ideare le Giornate degli Autori, la sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia. A Roma, partecipò alla nascita della Festa del Cinema e fu per anni il volto e l’anima della Casa del Cinema a Villa Borghese.

Oltre ai ruoli operativi, come la presidenza dell’Associazione Festival Italiani di Cinema (da lui stesso fondata) e la direzione di Italia Cinema, Gosetti non abbandonò mai la scrittura – con saggi dedicati a Marguerite Duras, Luigi Comencini e Alfred Hitchcock, per citarne alcuni – la critica cinematografica e l'insegnamento. Attraverso queste attività, valorizzò la sua capacità di comunicazione e coinvolgimento delle giovani generazioni, trasmettendo la sua profonda passione per la magia e la storia del cinema, diventando un punto di riferimento per operatori e appassionati del settore.

Le Giornate degli Autori e l'eredità di Gosetti nel cinema del reale

Le Giornate degli Autori, fondate da Gosetti, rappresentano una delle più importanti sezioni indipendenti della Mostra del Cinema di Venezia, con una particolare attenzione al cinema d’autore e di ricerca. La residenza artistica a lui ora intitolata si inserisce pienamente in questa tradizione, offrendo un contesto sperimentale e internazionale dove il cinema diventa uno strumento privilegiato di riflessione sociale. L’edizione 2026, con la sua call estesa a giovani autori under 35 di tutto il mondo, sottolinea la vocazione inclusiva e innovativa del progetto, in perfetta linea con lo spirito con cui Gosetti ha guidato le sue esperienze istituzionali e festivaliere, sempre orientato al supporto e alla valorizzazione dei nuovi talenti.