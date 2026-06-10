La stagione operistica dell’Arena di Verona si apre il 12 giugno 2026 con la nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena anche il 13 giugno. L’opera, che debuttò sul palcoscenico areniano nel 1946 come primo spettacolo del dopoguerra, torna per tredici serate, fino al 12 settembre, data di chiusura della stagione.

La regia è dello scozzese Paul Curran, al suo debutto all’Arena, con una “lettura originale ed esteticamente d’impatto”. Scenografie, costumi, illuminazione e coreografie sono curati da un team. Il nuovo allestimento, fedele alla drammaturgia verdiana, la immerge nel contesto spettacolare del cabaret parigino.

Grazie alla collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi, Fondazione Arena scrive una pagina storica del Festival. Sulla scena rivivono vita notturna di Montmartre, splendori della Belle Époque e celebrità del Moulin Rouge: il mulino rosso e il grande elefante.

Paul Curran sottolinea l'attualità della storia di Violetta: “Viene giudicata dalla stessa società che dipende da lei, è ammirata in pubblico ma ritenuta immeritevole di dignità in privato”. Il regista evidenzia come la Parigi del libretto riviva in scena negli anni ’10 del ’900, un “periodo di straordinaria energia, bellezza e liberazione”, animato dalla cultura del cabaret, musica, danza e nuove idee artistiche.

Il Festival proseguirà per 53 serate.

Oltre alla nuova Traviata, il programma include due allestimenti di Aida, produzioni di Nabucco, La Bohème e Turandot (per il centenario). Tra le serate-evento: Roberto Bolle and Friends, il balletto Zorba il greco al Teatro Romano, i Carmina Burana di Carl Orff, il concerto immersivo Paganini Paradise e Le Quattro stagioni in Viva Vivaldi con l’Orchestra di Fondazione Arena.

L'allestimento: tradizione e fascino parigino

Il progetto registico di Curran fonde fedeltà al testo verdiano e suggestioni estetiche moderne. La collaborazione con il Moulin Rouge è elemento distintivo, introducendo la vivacità degli spettacoli parigini del primo Novecento, con atmosfere di luce, danza e sfarzo. I simboli del celebre locale – il mulino rosso e l’elefante – impreziosiscono la scenografia, rendendola evocativa e spettacolare.

Arena di Verona e Fondazione: storia e innovazione

L’Arena di Verona, anfiteatro romano all’aperto, vanta una tradizione operistica dalla seconda metà dell’Ottocento ed è tra le sedi liriche più note al mondo per acustica e capienza. Fondazione Arena, istituita nel 1913, gestisce l'Arena e i suoi festival lirici, promuovendo produzioni e innovazioni. Ha perseguito collaborazioni e appuntamenti culturali d’impatto, investendo nella contemporaneità con produzioni e progetti immersivi.