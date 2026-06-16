Il 21 giugno 2026, la Festa della Musica celebra la sua 32ª edizione con eventi in tutta Italia. La rete archivistica del Ministero della Cultura partecipa con concerti e iniziative, unendo musica e memoria. L'evento internazionale, coincidente con il solstizio d'estate, coinvolge istituzioni, associazioni e musicisti, proponendo il tema 'La voce dei luoghi'.

Gli archivi diventano protagonisti con concerti, visite e percorsi culturali, dialogando con musica, patrimonio e territorio. A Milano, 'La Generazione dell’Ottanta' esplora i compositori innovatori tra fine Ottocento e primo Novecento.

L'evento include la presentazione di 'Incontri con Gian Francesco Malipiero' e un concerto pianistico con musiche di Malipiero, Casella e Respighi.

Eventi principali nelle città

A Venezia, un appuntamento speciale è dedicato a Nino Rota (1911‑1979), celebre autore di colonne sonore. A Firenze, l'Archivio di Stato propone 'Musica è Patrimonio!' e 'Il Conservatorio Cherubini all’Archivio di Stato', unendo formazione e storia musicale. A Roma, la Banda Musicale della Marina Militare si esibirà a Sant’Ivo alla Sapienza. A Bari, 'La voce dei luoghi' riunirà cori, ensemble e orchestre giovanili, esplorando musica e identità culturale.

A Caserta, il Coro Mani Bianche di Acerra si esibirà alla Reggia, in un concerto inclusivo con giovani musicisti.

A Napoli, 'Suoni e voci di Napoli: Gaetano Veneziano' valorizzerà il compositore seicentesco tramite documenti storici e musica dal vivo. A Palermo, una conferenza su donne e musica nei monasteri barocchi e lo spettacolo 'Cimbalu d’amuri', musica e recitazione nel chiostro della Catena.

Rete nazionale di archivi e territori

La Festa della Musica 2026 coinvolge archivi e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche in numerose sedi: Camerino, Forlì‑Cesena, Isernia, Matera, Novara, Reggio Emilia, Teramo e Terni, oltre a Puglia, Campania, Abruzzo e Molise. Questi archivi, custodi della memoria, si aprono alla cittadinanza con esperienze che intrecciano musica e storia. L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul portale ufficiale della Festa della Musica.

Da oltre tre decenni, la manifestazione promuove l'incontro tra artisti, pubblico e istituzioni. Favorisce la conoscenza e la condivisione del patrimonio musicale nazionale tramite iniziative diffuse e accessibili, coinvolgendo generazioni e creando una rete di esperienze e territori.