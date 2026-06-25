È dedicata al tema della “Complessità” l’edizione 2026 dei Dialoghi di Trani, la rassegna culturale nata per promuovere il confronto tra idee, discipline e prospettive diverse.

Il format, giunto alla 25ª edizione e presentato il 25 giugno, si svolgerà dall’11 al 26 settembre a Trani, per poi proseguire con due appuntamenti internazionali: l’8 ottobre ad Atene e il 10 ottobre a Francoforte, in occasione della Buchmesse.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale La Maria del Porto, in collaborazione con il Comune di Trani e la Regione Puglia.

Una rassegna tra Italia ed Europa

I Dialoghi di Trani non si limiteranno al territorio nazionale, ma allargheranno il proprio raggio d’azione con tappe e partecipazioni internazionali.

La rassegna sarà infatti presente il 2 e 3 luglio a Caen, in Normandia, al forum “Millenium - 2027, Année européenne des Normands”, dedicato alla presentazione delle iniziative promosse nella regione francese e nei territori partner dell’anno europeo dei Normanni.

La “complessità” come chiave di lettura del presente

Al centro dell’edizione 2026 c’è un concetto guida che diventa anche strumento di interpretazione del presente.

"La complessità è da intendere come uno spazio fertile in cui comprendere meglio il presente e immaginare nuovi modi di abitare il futuro", ha spiegato Rosanna Gaeta, direttrice artistica del festival.

Secondo la direttrice, "i Dialoghi di Trani assumono la complessità come orizzonte comune di riflessione, luogo di incontro tra saperi e strumento critico per interrogare il presente".

Gli ospiti tra cultura, giornalismo e giustizia

A Trani e successivamente ad Atene interverranno numerosi protagonisti del panorama culturale e mediatico italiano e internazionale.

Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Dacia Maraini, Marianna Aprile, Gianrico Carofiglio, Marco Travaglio, Gustavo Zagrebelsky, Massimo Nava, Concita De Gregorio, Alberto Pellai, Massimo Giannini, Nicola Gratteri, Flavia Perina, Yaryna Grusha e Nello Scavo.

Un programma ampio che conferma la vocazione dei Dialoghi di Trani come spazio di confronto aperto sulle grandi questioni del presente.