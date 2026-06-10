L'Adriatic Sound Festival si appresta a inaugurare la sua seconda edizione, trasformando l'aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, in un vibrante epicentro della musica elettronica internazionale. Dal 12 al 14 giugno, l'evento accoglierà oltre trenta artisti di fama globale, distribuiti su due imponenti palchi: il Temple stage e l'Hangar stage. Questa nuova edizione introduce significative novità, tra cui una giornata aggiuntiva domenicale, con un'apertura estesa dalle 16 a mezzanotte, e un'esclusiva area vip deck impreziosita da un ledwall di dieci metri posizionato alle spalle del Temple stage.

Un Cartellone di Rilievo e Numeri da Record

Il cartellone artistico del 2026 vanta nomi di spicco nel panorama elettronico. Tra gli headliner figurano Fisher per la domenica e Anotr per il sabato, mentre la serata inaugurale di venerdì vedrà esibirsi Artbat e Boris Brejcha. Un momento clou sarà il takeover dell'Hangar stage curato da Sven Väth con il suo celebre marchio Cocoon. L'innovazione è garantita anche dalla presenza del collettivo techno di Manchester Teletech, che farà il suo debutto in Italia con uno stage dedicato. Il festival ha già registrato un notevole successo nelle prevendite, superando il totale della prima edizione (che contava quasi 18.000 biglietti). L'organizzazione stima un'affluenza tra le 25.000 e le 30.000 presenze nell'arco dei tre giorni, con un pubblico proveniente da oltre 41 paesi.

Nicolò Baldelli, amministratore delegato di Adriatico Festival, ha sottolineato l'eccezionalità dell'offerta artistica: “Partiamo già da un alto livello, ma quest’anno l’abbiamo superato. Ci sono headliner di primo piano e posso tranquillamente dire che a livello artistico siamo al top mondiale”.

Tra Antica Roma e Avanguardia Scenografica

Il concept visivo del Temple stage è un omaggio all'identità storica e culturale di Fano. Progettato dal rinomato studio londinese Stufish Entertainment Architects, noto per aver curato i tour di artisti del calibro di Beyoncé e dei Rolling Stones, il palco trae ispirazione dall'Arco di Augusto e dall'architettura romana della città. Questo profondo legame con la storia è evidenziato anche dalla cerimonia inaugurale vip, prevista per l'11 giugno, alla vigilia del festival.

L'evento si terrà nella suggestiva chiesa di San Francesco, nel centro storico, in prossimità del cantiere dove sono emersi i resti della basilica di Vitruvio. Luca Lewis, direttore creativo e artistico del festival, ha rimarcato questa connessione: “Abbiamo studiato davvero tanto la storia romana di Fano: il tempio è ispirato all’Arco di Augusto e anche Vitruvio c’entra, tanto che abbiamo chiamato la cerimonia di apertura ‘Old Vitruvio’”. Il festival si propone inoltre di valorizzare la regione Marche, considerata dagli organizzatori “molto sottovalutata”, attraverso l'attrattiva di un evento di portata internazionale che fonde innovazione musicale e patrimonio storico-artistico locale.

Espansione Globale e Strategie Future

Nato nel 2025, l'Adriatic Sound Festival si è affermato rapidamente come uno degli appuntamenti più dinamici e innovativi nel panorama europeo della musica elettronica. La sua prima edizione ha accolto oltre 20.000 partecipanti su due palchi, presentando una proposta musicale all'avanguardia con headliner come RÜFÜS DU SOL, Richie Hawtin e Sven Väth. La visione di crescita del festival è ulteriormente rafforzata dall'ingresso di figure di spicco nel suo consiglio di amministrazione. Tra queste, Ryan Graves, primo amministratore delegato di Uber, la cui nomina sottolinea la volontà di creare una sinergia tra cultura, tecnologia e innovazione. Graves ha dichiarato: “Saltwater è nata da una semplice convinzione: man mano che la tecnologia satura ogni cosa, le esperienze più preziose saranno quelle che riescono a offrire significato: luogo, presenza e connessione umana.

L’Adriatic Sound Festival ne è l’espressione perfetta”. A completare il board, anche Brant Cryder, presidente e amministratore delegato di Saint Laurent Americas. Questa composizione del consiglio di amministrazione riflette l'ambizione del festival di consolidare la propria presenza globale e di porsi come punto di riferimento per l'innovazione nell'ambito degli eventi culturali, coniugando un team internazionale, artisti di livello mondiale e la valorizzazione del patrimonio locale.