L'Ecce Homo di Antonello da Messina, celebre per l'intensità del volto e la forza dello sguardo, sarà permanentemente esposto al Museo nazionale d'Abruzzo (MuNDA) dell'Aquila dall'8 giugno. Acquisita dal Ministero della Cultura e collocata nel Castello Cinquecentesco, l'opera è un punto focale per L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, rafforzando il ruolo del MuNDA nel Sistema museale nazionale. La tavola è ora patrimonio pubblico e assegnata al museo aquilano.

L'inaugurazione ufficiale vedrà la partecipazione di Federica Zalabra (direttrice MuNDA), Massimo Osanna (direttore generale Musei) e Luigi Oliva (direttore Istituto centrale per il restauro).

La cerimonia istituzionale, alle 18:30, ospiterà il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e autorità. Un'anteprima stampa precederà l'evento. Dalle 20:00 a mezzanotte, il museo aprirà al pubblico per lo svelamento serale, con ultimo ingresso alle 23:00 e agevolazioni.

L'Ecce Homo: residenza all'Aquila

L'assegnazione dell'opera di Antonello da Messina al MuNDA nasce dalla sinergia tra Ministero della Cultura, Comune dell'Aquila e museo. Il sindaco Pierluigi Biondi ha definito l'iniziativa un “investimento strategico contro lo spopolamento e una delle eredità di Capitale”, non un evento isolato. Il dipinto, acquisito dallo Stato con significativo investimento, esposto brevemente in Senato dopo il rientro dagli Stati Uniti, avrà la sua collocazione stabile nelle sale quattrocentesche del MuNDA oltre il 2026, come annunciato dal ministro Giuli.

La direttrice Federica Zalabra ha spiegato che l'opera valorizza la collezione permanente e la capacità del museo di dialogare con le grandi realtà museali italiane, inserendosi in una strategia di interconnessione nazionale. L'inserimento nella sala del Quattrocento arricchirà il percorso espositivo, approfondendo l'influenza fiamminga nell'arte partenopea e abruzzese dell'epoca.

MuNDA: crescita e futuro

Il Museo nazionale d’Abruzzo ha registrato una crescita di visitatori da 5.000 (2021) a 65.000 (2024). Questo successo, frutto di una politica culturale dinamica, museografia avanzata e collaborazioni internazionali. Il MuNDA, nel Forte Spagnolo, ospiterà una mostra che confronterà l'Ecce Homo con la Visitazione di Raffaello, parte di un programma di valorizzazione.

Strategie innovative e attività scientifica hanno posizionato il museo a livello nazionale e internazionale.

Il 4 dicembre inaugurerà una mostra con un prestito dal Museo dell’Acropoli di Atene. Il rafforzamento del MuNDA, con l'arrivo dell'Ecce Homo, mira ad attrarre nuovo pubblico e a consolidare il suo ruolo tra i musei di riferimento, confermando L'Aquila e l'Abruzzo come centri culturali dinamici.