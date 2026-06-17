L'Opera Festival dell'Arena di Verona ripropone, dal 20 giugno 2026, la produzione di “Aida” di Stefano Poda. Nota come “Aida di cristallo” per l'uso di materiali trasparenti e rifrangenti, torna in Arena dopo il successo del 2023. L'allestimento, fedele a Poda, offre una lettura contemporanea del titolo verdiano, segnando la storia dell'Arena.

L'edizione 2026 vede due debutti: Beatrice Venezi dirigerà l'orchestra; il soprano Anna Pirozzi interpreterà Aida, affiancata da Amartuvshin Enkhbat (Amonasro). L'opera sarà replicata durante la stagione, che celebra i 110 anni di “Aida” all'Arena (1913).

L'obiettivo è rinnovare l'attrazione scenica e musicale di un'opera DNA dell'Arena.

Innovazione scenica e nuovi protagonisti

La visione di Stefano Poda supera i canoni tradizionali con materiali riflettenti e trasparenze cristalline. L'allestimento, acclamato per modernità e impatto, offre un'esperienza immersiva. Il cast 2026 conferma il rinnovamento dell'Arena, con i debutti di Beatrice Venezi (giovane direttore italiano) e del soprano Anna Pirozzi.

La riconferma della regia di Poda da parte della Fondazione Arena di Verona sottolinea la volontà di reinterpretare i classici, rendendoli attuali per nuovi pubblici. La longevità del festival, in oltre 110 anni, ha visto l'evoluzione delle proposte artistiche, consolidando l'Arena come simbolo mondiale dell'opera.

L'eredità storica e il prestigio internazionale

La prima “Aida” all'Arena di Verona, il 10 agosto 1913, inaugurò l'attività lirica nell'anfiteatro. Da allora, l'opera è divenuta simbolo del festival, richiamando ogni estate decine di migliaia di spettatori globali. L'Arena, edificata nel I secolo d.C., è tra i maggiori anfiteatri romani esistenti e un'attrazione turistica chiave in Italia.

La stagione 2026 riafferma la centralità di Verona. La città, Patrimonio UNESCO, ospita uno dei maggiori festival lirici all'aperto, richiamando artisti internazionali e un pubblico eterogeneo. La produzione 2026 dell'“Aida di cristallo” unisce tradizione e innovazione, scrivendo un nuovo capitolo nella storia lirica areniana.