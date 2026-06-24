Ai Musei Vaticani è iniziato un importante intervento di restauro sulla Loggia di Raffaello, un capolavoro del Rinascimento situato al secondo piano del Palazzo Apostolico e affacciato sul cortile di San Damaso. Venti restauratori del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali Lignei dei Musei Vaticani, sotto la direzione di Paolo Violini, sono impegnati per cinque anni a restituire luce e integrità ai dipinti, stucchi e decorazioni. La Loggia, lunga 65 metri e larga 4, è suddivisa in 13 campate, ciascuna decorata da quattro episodi biblici sulla volta: dodici scene tratte dall'Antico Testamento e una campata finale dedicata al Nuovo Testamento.

I lavori impiegano una tecnologia avanzata: i restauratori utilizzano il laser a fibra attiva per la pulitura delle superfici pittoriche, metodo scelto dopo una serie di test per la sua precisione. Paolo Violini, capo restauratore, ha spiegato che “l’osservazione della superficie ha evidenziato la necessità di adottare una metodologia di pulitura ‘a secco’, per preservare le delicate stesure originali, sensibili a procedure chimiche. La tecnologia laser, in particolare un modello 'a fibra attiva', ha risposto egregiamente a questa esigenza, offrendo un controllo accurato e dettagliato”.

La Loggia di Raffaello: storia e sfide del restauro

Progettata da Raffaello Sanzio e decorata tra il 1517 e il 1519 dalla sua bottega su commissione di Papa Leone X de' Medici, la Loggia è da sempre considerata una delle massime espressioni dell'arte rinascimentale applicata all'architettura e al linguaggio figurativo del primo Cinquecento.

Ammirata e copiata da grandi artisti italiani e stranieri, è stata storicamente percorsa da cardinali, alti prelati e ambasciatori. Le sue superfici sono caratterizzate da tecniche miste, come stesure a secco su stucco romano e finiture a tempera o a calce su basi ad affresco per grottesche e festoni, rendendo l'intervento di restauro particolarmente delicato.

Un precedente intervento nel 1813, con la chiusura delle arcate del lato est tramite vetrate sotto la supervisione di Antonio Canova, modificò il microclima interno. Questo impedì il ricambio d'aria e provocò il ristagno di umidità, compromettendo la conservazione delle superfici. L'attuale restauro, a circa mezzo secolo dall'ultimo parziale, è stato preceduto da un cantiere "pilota" sulla VI campata per mettere a punto un'idonea metodologia di intervento.

Sostegno internazionale e formazione

Il progetto di restauro è reso possibile grazie al contributo di importanti istituzioni internazionali. Il World Monuments Fund, la Fondazione Stephen A. Schwarzman e i Patrons of the Arts in the Vatican Museums, sostenitori dei Musei Vaticani da oltre quarant'anni, sono i principali finanziatori. Sebbene il cantiere sia attualmente blindato alle visite, l'iniziativa prevede un'ampia attività di documentazione e un programma formativo sulla conservazione delle pitture murali rivolto a professionisti del patrimonio culturale di tutto il mondo.

Bénédicte de Montlaur, presidente e CEO del World Monuments Fund, ha definito la Loggia “uno dei complessi artistici più importanti e delicati al mondo”, dove si ammira “tutta l’ambizione creativa del Rinascimento, il genio di Raffaello e della sua bottega”.

Ha aggiunto che, con i partner, il WMF intende “condividere con il mondo questa straordinaria eredità attraverso un innovativo intervento di conservazione, una vasta attività di documentazione... e un programma formativo” per professionisti globali.

Stephen A. Schwarzman ha evidenziato che “l’eredità più duratura di questo progetto non sarà costituita soltanto dai capolavori restaurati, ma anche dai restauratori che verranno formati lungo il percorso”, definendo tale formazione “uno degli investimenti più duraturi che possiamo compiere per il nostro patrimonio culturale comune”. La Loggia di Raffaello, parte integrante dei Musei Vaticani, rimane una delle testimonianze più raffinate dell’arte e della cultura rinascimentale.