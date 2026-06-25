A 19 anni dal successo mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme sul palco. L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno al Palapartenope di Napoli, con lo spettacolo musicale “Amigas del corazón World Tour”.

Si tratta di uno show interamente musicale che ripropone le canzoni della serie televisiva, diventata dal 2007 un fenomeno globale, trasmesso e seguito in oltre 50 Paesi nel mondo.

Il ritorno di un fenomeno generazionale

Lo spettacolo nasce per riportare sul palco le atmosfere e le musiche che hanno segnato un’intera generazione di spettatori cresciuti con la telenovela.

Le canzoni iconiche della serie verranno eseguite in nuove versioni e arrangiamenti aggiornati, pensati per dialogare con la memoria emotiva del pubblico adulto che ha seguito la storia fin dagli esordi.

Laura e Brenda: “Sognavamo questo momento da sempre”

"Sono passati gli anni, ma abbiamo sempre sognato questo momento. Oggi ci ritroviamo di nuovo sul palco e, questa volta, vogliamo che siate lì, con noi", affermano Laura Esquivel e Brenda Asnicar.

Un ritorno che le due artiste descrivono come la realizzazione di un percorso artistico e personale atteso da tempo.

Dal passato al presente, senza nostalgia

Lo show è pensato non solo come operazione nostalgia, ma come rilettura contemporanea del fenomeno.

Le caratteristiche dei personaggi interpretati in passato vengono riprese solo in parte, come omaggio all’universo de “Il Mondo di Patty”, mentre il focus è sulla crescita delle protagoniste, oggi donne e artiste.

L’idea centrale è quella di una continuità evolutiva: non un semplice revival, ma una celebrazione del presente, con un messaggio chiaro secondo cui "ogni tempo passato ci ha portate fin qui".