La Regione Lazio lancia "Lazio Danza e Teatro", un progetto ambizioso per sostenere e formare i giovani talenti della danza e del teatro. Promosso con Lazio Innova e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il programma coinvolgerà quaranta ragazzi e ragazze (14-35 anni), selezionati tra oltre 300 candidature. Questi talenti avranno accesso a un percorso formativo d'eccellenza e collaboreranno con istituzioni di spicco come il Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Peparini Academy, l’Hong Kong Ballet e lo Studio Wayne McGregor di Londra.

L'iniziativa offre un'occasione concreta per connettere i partecipanti con grandi professionisti del settore artistico internazionale. Simona Baldassarre, assessore regionale alla cultura e alle politiche giovanili, ha evidenziato come il programma “premia il talento e offre strumenti di perfezionamento tecnico per promuovere le competenze e gli scambi artistici all'estero”. L'obiettivo è “gettare un ponte tra la formazione accademica e l’ingresso nel mondo professionale dello spettacolo”, valorizzando i settori di eccellenza del patrimonio artistico e culturale del Lazio.

Percorsi di alta formazione e visibilità internazionale

Il progetto si articola in tre percorsi. Per la danza classica, dieci ballerini seguiranno una masterclass di sei giorni al Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato.

Il percorso include formazione presso l’Hong Kong Ballet e una residenza artistica di perfezionamento di sei giorni, con la direzione artistica di Septime Webre e la partecipazione di stelle internazionali.

La sezione danza contemporanea coinvolgerà un coreografo e diciannove danzatori in un percorso di mentoring di tre settimane, curato da Romaeuropa Festival e Peparini Academy. Seguirà una residenza formativa di sei giorni a Londra, presso lo Studio Wayne McGregor, con la direzione artistica di Sir Wayne McGregor.

Per il teatro, un regista e nove interpreti avranno una residenza formativa e un mentoring di due settimane con la Fondazione Romaeuropa, guidati da Fabiana Iacozzilli. Il programma prevede masterclass con Serena Autieri e Daniele Cipriani (direttore artistico del Festival dei Due Mondi), oltre a uno stage di tre giorni a Spoleto, nel dietro le quinte del Festival, per sperimentare i linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Il percorso culminerà in eventi e spettacoli finali a ottobre, inseriti in festival e rassegne nazionali e internazionali come il Romaeuropa Festival. Ciò offrirà “concrete opportunità di visibilità davanti a operatori, istituzioni e stakeholder” del settore, cruciali per l'ingresso nel mondo professionale.

Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, ha ribadito l'impegno dell'istituzione nella “valorizzazione dei giovani talenti, sostenendone la crescita artistica e favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro”, anche grazie allo “scouting internazionale promosso da Eleonora Abbagnato”. Eleonora Abbagnato ha sottolineato l'importanza di offrire “il nostro bagaglio di esperienza ai ragazzi che faticano sperando di essere chiamati per un grande progetto”, evidenziando la necessità di accompagnare i giovani “fino in fondo” per evitare che “scappino all'estero in cerca di contratti”.

La struttura del progetto si avvale di una solida rete di partner: il Teatro dell’Opera di Roma per la danza classica, la Fondazione Romaeuropa per la danza contemporanea e il teatro. Collaborano inoltre l’Hong Kong Ballet, lo Studio Wayne McGregor di Londra, la Peparini Academy e il Festival dei Due Mondi. Questa sinergia tra enti di eccellenza garantisce un'offerta formativa di altissimo livello e un ponte verso le opportunità professionali globali.

L'iniziativa, che si svolgerà tra giugno e ottobre, mira a un'integrazione completa dei giovani artisti nel tessuto produttivo e creativo dello spettacolo dal vivo. "Lazio Danza e Teatro" si conferma così un pilastro delle politiche regionali per la cultura, rafforzando il legame tra formazione locale e visibilità internazionale e coltivando una nuova generazione di artisti pronti a eccellere in Italia e nel mondo.