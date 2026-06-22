Il Teatro Grande di Pompei ha ospitato una nuova e intensa messa in scena de 'Le baccanti' di Euripide, l'ultima tragedia del celebre autore greco, rappresentata postuma nel 406 a.C. L'allestimento, curato dal visionario regista Theodoros Terzopoulos, si inserisce nel prestigioso cartellone di Pompei Theatrum Mundi, un'iniziativa promossa dal Teatro di Napoli e prodotta in collaborazione con Ert‑Emilia Romagna Teatro, Attis Theatre Company e Teatro di Roma. L'opera, proposta nella ricca traduzione di Edoardo Sanguineti, dopo il debutto pompeiano, sarà replicata al teatro romano di Ostia Antica nelle serate di venerdì e sabato 26 e 27 giugno.

Al cuore della rappresentazione pulsa il conflitto atavico tra l'irrazionalità sfrenata e la libertà assoluta dei sensi, personificate da Dioniso e dal suo coro di baccanti, e la razionalità inflessibile del re Panteo. Quest'ultimo, negando la natura divina del dio e temendo la corruzione che le donne invasate potrebbero portare, si erge a difensore dei suoi cittadini. La trama culmina in una tragedia di inaudita violenza: Panteo viene brutalmente squartato dalla furia delle baccanti, tra le quali spicca sua madre Agave. Accecata dall'eccesso e dall'estasi dionisiaca, Agave non riconosce il proprio figlio, e solo in un momento di straziante lucidità finale prende coscienza del suo orribile gesto, subendo la condanna all'esilio eterno imposta dal dio.

La visione registica di Terzopoulos, che ha già diretto questo testo per ben sei volte e ne firma personalmente scene e costumi, offre una profonda lettura sociale del mito. Per il regista, Dioniso incarna l'archetipo del rifugiato che, proveniente dall'Asia, approda nel Mediterraneo. Egli rappresenta il "nuovo" e il "diverso" che sfida il potere costituito, suscitando timore e invitando alla rivolta. Terzopoulos stesso sottolinea come Dioniso "ci invita a sacrificare il nostro corpo sull'altare dell'Ignoto e del Trascendente, a illuminare il futuro con la luce della vita e ricostruire insieme un nuovo mito". Questa interpretazione arricchisce la tragedia di Euripide di risonanze contemporanee, trasformandola in una potente riflessione sulla ribellione e la conoscenza.

La scena, il cast e l'intensità drammatica

L'allestimento scenico è caratterizzato da un palcoscenico tondo ed essenziale, quasi nudo, che funge da epicentro per l'esplosione del vitalismo e della tensione fisica delle baccanti. In questo spazio simbolico, il cast offre prove attoriali di notevole spessore. Roberto Latini interpreta un Dioniso subdolo e magnetico, capace di esprimere una costante energia e una profonda ambiguità. A lui si contrappone il Panteo di Marco Cacciola, che, inizialmente rigido, viene progressivamente sedotto e infine travolto dal suo tragico destino, accettando con titubanza di travestirsi da donna per spiare le baccanti, un atto che gli sarà fatale.

Momenti di altissima intensità drammatica sono offerti da Enzo Vetrano nel ruolo dell'anziano Cadmo, che affronta il dolore straziante della perdita del nipote e costringe la figlia Agave a confrontarsi con la cruda realtà della testa mozzata che tiene tra le mani.

Alvia Reale, nei panni di Agave, regala una performance memorabile: prima di rendere l'alto strazio intimo ed estremo e la prostrazione finale, con la disperata esclamazione "Dioniso ci ha distrutte!", la sua Agave rimane drammaticamente senza voce, con la bocca aperta e la lingua che sbatte inutilmente, cercando invano la parola. Completa il quadro Stefano Randisi, che veste i panni di Tiresia, un personaggio affascinato dall'ebrezza del vino e dalla novità portata dal dio, ma al contempo timoroso del suo delirio selvaggio.

Pompei Theatrum Mundi: un ponte tra passato e presente

La rassegna Pompei Theatrum Mundi si conferma un appuntamento di primissimo piano nel panorama del teatro classico in Italia.

Ogni anno, il progetto accoglie produzioni nazionali e internazionali, con l'obiettivo primario di valorizzare l'inestimabile patrimonio archeologico e culturale degli scavi di Pompei. Attraverso la rappresentazione di opere antiche in uno scenario così unico e suggestivo, la rassegna crea un dialogo potente tra il passato e il presente, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva e indimenticabile, che celebra la forza eterna del dramma classico nel contesto maestoso dell'antica città.