Il Musée Condé, all'interno dello storico Château de Chantilly a nord di Parigi, ospita dal 6 giugno al 4 ottobre 2026 una mostra dedicata alle collezioni di Carolina Bonaparte Murat. Intitolata “De Naples à Chantilly, les collections de la reine Caroline Murat” e allestita nella Salle du Jeu de Paume, l'esposizione ripercorre l'attività di Carolina Bonaparte Murat (1782-1839) come influente mecenate e collezionista. Sorella di Napoleone Bonaparte e regina di Napoli dal 1808, fu soprannominata la "Regina delle arti". Nata ad Ajaccio, sviluppò passione per le vedute del Golfo di Napoli, l’archeologia e i siti antichi di Pompei ed Ercolano.

Sostenne artisti come Ingres, Rebell e Antonio Canova. La mostra, curata da Mathieu Deldicque e Gennaro Toscano con Ulysse Jardat, gode del patrocinio delle ambasciate d’Italia e di Francia. In parallelo, il Musée Condé presenta “Napoléon à Chantilly”, visitabile fino al 4 ottobre.

Il percorso espositivo: tra Francia e il Regno di Napoli

L’esposizione ricostruisce la ricchezza della raccolta di Carolina Murat, evidenziando il suo gusto moderno e il ruolo cruciale nell’influenzare l'arte della Napoli di inizio Ottocento. Un focus è posto sulle vedute di Napoli e del Vesuvio, con opere di Joseph Rebell, Alexandre-Hyacinthe Dunouy e Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de Forbin. Il percorso invita a un viaggio culturale tra le residenze francesi e la Napoli neoclassica, dove la regina coltivò interesse per mobili e decorazioni in stile antico.

La genesi della collezione, formatasi già a Parigi, documenta un precoce interesse per l’antico. A Napoli, dal 1808, Carolina sviluppò la sua raccolta in un contesto di fervore archeologico.

La curatela ha esplorato le connessioni tra Carolina Murat e Henri d’Orléans, duca d’Aumale, fondatore del Musée Condé. Fu il duca, nel 1854, a ricevere parte delle opere della collezione Murat, trasferite da Napoli a Chantilly, consolidando uno storico legame culturale. Tra gli artisti privilegiati dal suo mecenatismo figurano Antonio Canova, François Gérard, Jean-Auguste-Dominique Ingres e Joseph Rebell. Particolare risalto è dato ai paesaggi della Baia di Napoli e alle raffigurazioni del Vesuvio.

L'esposizione è aperta tutti i giorni, eccetto il martedì, dal 6 giugno al 4 ottobre 2026, con visite guidate alle 15:30 e 16:30. L'evento riscopre il ruolo fondamentale di Carolina Bonaparte Murat nel panorama artistico europeo, valorizzando il patrimonio artistico condiviso tra Italia e Francia.