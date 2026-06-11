Le Isole Borromee sul Lago Maggiore si preparano ad accogliere Isole Sonore, un progetto che da giugno a settembre 2026 trasformerà Isola Bella e Isola Madre in palcoscenici d'eccezione. Oltre trenta appuntamenti musicali, tra musica classica e jazz, proporranno un dialogo tra arte e natura, coinvolgendo artisti internazionali e giovani talenti. L'iniziativa, promossa dal Mondo Borromeo con la direzione artistica di Francesca Colombo, offre un'esperienza immersiva: atmosfere acustiche e installazioni visive si fondono, permettendo di godere delle sonorità in armonia con cromatismi floreali e paesaggi botanici.

Colombo evidenzia l'obiettivo: "proporre a un vasto pubblico non specialistico una programmazione di qualità che sappia raccontare le isole attraverso la musica, favorendo incontri e scambi culturali." Il programma alternerà musicisti affermati e giovani promesse, valorizzando classica e jazz anche in chiave sperimentale, in sale storiche, giardini terrazzati e angoli paesaggistici.

Musica e paesaggio: un'esperienza multisensoriale

I concerti di Isole Sonore animano spazi iconici del Lago Maggiore, quali il Salone Nuovo e il Teatro delle Camelie su Isola Bella e Isola Madre. Le performance esaltano l'atmosfera dei giardini botanici, celebri per la loro straordinaria biodiversità. L'immersione nell'ascolto è accentuata dagli accostamenti cromatici tra allestimenti floreali e sonorità, offrendo un'esperienza multisensoriale.

Il progetto promuove un'apertura culturale, facilitando il dialogo tra generi, epoche e pubblici. I concerti si svolgono prevalentemente nei fine settimana e includono momenti laboratoriali e percorsi di visita per approfondire il patrimonio storico-naturalistico.

Il fascino delle Isole Borromee

L'arcipelago delle Isole Borromee comprende Isola Bella, con il suo palazzo barocco e i giardini all'italiana a terrazze, e Isola Madre, rinomata per il giardino all'inglese e una villa del XVI secolo. Entrambe le isole, insieme all'Isola dei Pescatori, sono mete culturali di spicco del Lago Maggiore, note per il connubio tra arte, architettura e natura. Accolgono ogni anno numerosi visitatori, attratti da collezioni d'arte, architetture storiche e varietà di eventi, consolidando la loro posizione di riferimento culturale e paesaggistico.