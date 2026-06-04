Milano si prepara ad accogliere la terza edizione de ‘Le Notti dell’Underground – Il festival di Re Nudo’, in programma dall’11 al 14 giugno presso lo Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore. Questa storica manifestazione, pur rinnovata nella sua formula, conserva lo spirito originario dei Festival di Re Nudo, promuovendo la libertà d’espressione e la cultura alternativa. L'evento, gratuito e aperto a tutte le generazioni, si consolida come un punto di riferimento per la scena culturale milanese.

Un programma ricco e multidisciplinare

Il festival presenta un programma denso e diversificato, con oltre cento artisti impegnati in trentatré eventi.

Per un totale di ventotto ore, il pubblico potrà esplorare un'ampia gamma di discipline artistiche: teatro, musica, fotografia, video, grafica digitale, danza, pittura, street art, cinema, poesia e letteratura. Il fil rouge di questa edizione, ‘Un futuro bifronte’, invita le giovani generazioni a riflettere sul domani, tra scenari di crisi e prospettive di speranza. La manifestazione si distingue per la sua capacità di offrire uno spazio dinamico di confronto e creatività.

Omaggio a Mario Convertino: arte e cultura a Milano

La Fabbrica del Vapore, fulcro della creatività milanese, ospita non solo il festival ma anche iniziative collaterali significative. Tra queste, l'inaugurazione di una mostra dedicata a Mario Convertino, celebre designer e grafico, in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

L'esposizione, allestita negli stessi spazi dell’Atelier Ex‑Cisterne e curata in collaborazione con Re Nudo, funge da preludio al festival. Essa celebra la figura di Convertino e rievoca una Milano creativa, sperimentale e internazionale. Le opere in mostra spaziano dalla video-arte alle iconiche copertine di dischi a 33 giri, dalle fotografie ai disegni, dai bozzetti grafici alle sculture, includendo le storiche copertine di Re Nudo. Questa iniziativa arricchisce il panorama artistico cittadino, evidenziando il ruolo di Milano come crocevia di sperimentazione culturale.

In definitiva, ‘Le Notti dell’Underground’ si conferma un appuntamento di rilievo per chi desidera esplorare le molteplici forme dell'arte contemporanea e partecipare attivamente a un dialogo aperto sulle future direzioni della cultura alternativa.