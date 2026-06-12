La mostra “Tesori dei Faraoni” ha concluso la sua tappa romana alle Scuderie del Quirinale con un successo eccezionale, registrando oltre 400.000 visitatori dal 24 ottobre fino alla chiusura, posticipata al 14 giugno. Questo evento, prodotto da Ales, società in house del Ministero della Cultura, in collaborazione con MondoMostre e il Supreme Council of Antiquities of Egypt, ha segnato il debutto internazionale delle Scuderie, che per la prima volta varcano i confini nazionali portando l'esposizione negli Stati Uniti, a San Francisco e Fort Worth in Texas.

Il percorso espositivo continuerà a vivere anche attraverso un Virtual Tour, disponibile online dal 15 giugno sui siti di Ales e delle Scuderie del Quirinale. Fabio Tagliaferri, presidente di Ales, ha sottolineato l'obiettivo di “dare un'eternità all'immenso lavoro che c'è dietro di essa”, annunciando che lo stesso servizio sarà disponibile anche per altre due mostre delle Scuderie: “Barocco globale” e “Napoli Ottocento”.

Con una selezione di 130 capolavori dell’Antico Egitto provenienti dal Museo del Cairo e dal Museo di Luxor — molti dei quali esposti per la prima volta fuori dal paese d’origine —, la mostra ha attratto un pubblico significativamente giovane. Circa 60.000 studenti hanno visitato l'esposizione, con oltre 40.000 provenienti dalle scuole primarie.

Inoltre, il 20% del pubblico non scolastico aveva meno di 30 anni. La provenienza dei visitatori ha visto il 60% da Roma e dal Lazio, mentre il restante 40% è giunto dal resto d’Italia e dall’estero. L'attività educativa ha registrato numeri imponenti, con 3.000 gruppi e 600 laboratori didattici, definiti un “vero successo” dal direttore delle Scuderie, Matteo Lafranconi, che ha anche evidenziato la collaborazione scientifica con il Museo Egizio di Torino. La curatela dell’esposizione è stata affidata a Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, e ha incluso opere di straordinario rilievo come la maschera funeraria d’oro di Amenemope e il sarcofago di Thuya.

Il viaggio internazionale dei Tesori dei Faraoni

Dopo il successo romano, la mostra “Tesori dei Faraoni” attraverserà l’oceano per approdare il primo agosto 2026 al de Young Museum di San Francisco, dove sarà visitabile fino al 31 gennaio 2027. Successivamente, dal 14 marzo al 19 settembre 2027, l'esposizione sarà ospitata dal prestigioso Kimbell Art Museum di Fort Worth, in Texas. Quest’ultima è un’istituzione museale di rilievo negli Stati Uniti, nota sia per la qualità delle sue collezioni sia per l'architettura dei suoi spazi: il complesso principale, progettato nel 1972 dall’architetto Louis I. Kahn, è stato arricchito nel 2013 da un padiglione firmato da Renzo Piano. L’arrivo della mostra negli USA rappresenta il “coronamento di una complessa e ambiziosa operazione culturale internazionale, realizzata in stretta sinergia con il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, il Supreme Council of Antiquities, e una realtà istituzionale italiana d'eccellenza come Ales”, come sottolineato da Simone Todorow, amministratore delegato di MondoMostre.

Gli organizzatori auspicano che il tour possa proseguire in ulteriori sedi dopo la tappa in Texas.

Dall'Antico Egitto al futuro delle Scuderie del Quirinale

La mostra “Tesori dei Faraoni” si è distinta non solo per l'ampia affluenza di pubblico ma anche per la qualità delle opere esposte, considerate autentici capolavori. Tra queste spiccano la maschera funeraria d’oro di Amenemope e il sarcofago di Thuya, insieme a numerosi oggetti provenienti dai depositi del Museo del Cairo e di Luxor. Il progetto ha goduto di un significativo sostegno istituzionale, coinvolgendo, oltre ad Ales e MondoMostre, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, con il patrocinio della Regione Lazio.

Le Scuderie del Quirinale, in parallelo, hanno introdotto percorsi di accessibilità innovativi, rendendo disponibile la visita immersiva virtuale anche per altre importanti esposizioni. Guardando al futuro, è già stata annunciata per l’autunno una nuova mostra dedicata al pittore manierista Pontormo, a conferma della capacità delle Scuderie di proporre cicli espositivi di ampio respiro e richiamo internazionale.