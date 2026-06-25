Il Festival dei Popoli si prepara a celebrare la storia del punk in occasione della sua 67ª edizione, che si terrà a Firenze dal 31 ottobre all’8 novembre 2026. L'evento renderà omaggio al celebre documentarista Lech Kowalski, ospite d'onore della sezione "Let the music play", interamente dedicata al cinema documentario e alla musica. Il programma prevede la proiezione della sua celebre trilogia punk: "D.O.A. – A Rite of Passage" (1981), "Born to Lose – The Last Rock’n’Roll Movie" (1999) e "Hey Is Dee Dee Home?" (2002). A queste si aggiungerà il film biografico "East of Paradise" (2005).

Kowalski sarà presente in sala per tutte le proiezioni a lui dedicate e terrà una masterclass aperta al pubblico, offrendo un'opportunità unica per approfondire il suo lavoro e la sua visione artistica. Alessandro Stellino, direttore artistico del festival, ha sottolineato l'importanza di questa edizione, dichiarando che "la 67° edizione del Festival dei Popoli ci permetterà di celebrare molte ricorrenze", tra cui spicca "quella dei cinquanta anni dalla nascita del punk".

Stellino ha evidenziato come Kowalski, fin dalla fine degli anni ’70, abbia saputo "filmare lo scontro tra culture e generazioni, l’abisso che separa ideali e fallimenti, le fratture sociali e le loro ripercussioni nella vita delle persone".

Il suo cinema ha fatto emergere "un mondo segnato da ingiustizie e violenze, oltre che il senso profondo di rivalsa nei confronti degli esuli, dei combattenti e degli sconfitti". La sua trilogia punk, "accompagnata dall’imprescindibile film di una vita, è il racconto folgorante di un’epoca sull’orlo di un baratro, realizzato con uno stile e un approccio unici nella storia del cinema".

Il Festival dei Popoli: un'istituzione del documentario

Il Festival dei Popoli, con sede a Firenze, è stato fondato nel 1959 da un gruppo di antropologi, sociologi, etnologi e mass-mediologi. La sua missione è sempre stata quella di promuovere e studiare il cinema documentario sociale, affermandosi come il principale festival internazionale di cinema documentario in Italia.

L’associazione organizzatrice gestisce un vasto archivio audiovisivo che conta oltre 25.000 titoli tra video e pellicole, testimonianza di una storia ricca e longeva.

Nel corso degli anni, il festival ha sviluppato sezioni di grande rilievo come "Filmmaker in Focus", che propone retrospettive dedicate a importanti registi documentaristi, e programmi formativi quali Doc at Work, pensati per l'industria e la formazione nel settore del documentario. La sezione "Let the Music Play", che ospita l'omaggio a Kowalski, è da tempo un appuntamento fisso e si distingue per l'originalità delle sue proposte nel campo dei documentari musicali. L'edizione del 2026 prosegue dunque una tradizione iniziata più di sei decenni fa, mantenendo fede ai suoi principi fondanti.

Lech Kowalski: il narratore del punk e delle sue tensioni

Lech Kowalski è un documentarista la cui formazione affonda le radici nella vibrante scena underground di New York. Negli anni settanta, ha realizzato opere divenute icona del movimento punk, tra cui spicca "D.O.A. – A Rite of Passage", che documenta il primo tour americano dei Sex Pistols. A questa pellicola si aggiungono "Born to Lose" e "Hey! Is Dee Dee Home?", intensi ritratti dei leggendari Johnny Thunders e Dee Dee Ramone, figure centrali della scena punk newyorkese. Il film "East of Paradise" (2005) completa il suo percorso narrativo biografico, offrendo uno sguardo più ampio sulla sua opera.

La scelta di dedicare un omaggio a Kowalski al Festival dei Popoli non solo riconosce il valore storico dei suoi lavori, ma ne sottolinea anche la capacità di raccontare con autenticità e senza compromessi le tensioni culturali, generazionali e sociali.

Questo approccio è pienamente coerente con la cifra stilistica e la missione del Festival dei Popoli, che da sempre si impegna a esplorare le realtà più complesse attraverso il linguaggio del documentario.