Il Teatro Elicantropo di Napoli presenta “Il Monumento” di Eduardo De Filippo, interpretato dai giovani allievi del Corso triennale del Laboratorio Teatrale. L’evento si terrà venerdì e sabato prossimi, alle 20.30, a conclusione del percorso annuale di studi eduardiani. L’opera, scritta prima di “Gli esami non finiscono mai”, è cruciale nell’ultima stagione creativa di Eduardo. Deluso dalle istituzioni e dal Teatro San Ferdinando, il drammaturgo sperimentò una scrittura frammentaria, simbolica e antinaturalistica, anticipando la riflessione metateatrale.

La narrazione cede il passo a una dimensione sospesa, dominata da simbolo e meditazione.

Temi e protagonista

Al centro, Ascanio Penna, uomo sconfitto, consapevole della fine creativa. Il “monumento” è metafora del rischio di trasformare l’artista in icona celebrata ma priva di forza critica. Eduardo reagì creando un teatro di antieroi, rifiutando la retorica del successo. La scelta di un ex repubblichino come protagonista conferisce un forte valore politico, evidenziando la necessità di relegare il fascismo tra le rovine della storia.

Riflessioni sull'attualità

La messinscena del 3 e 4 luglio restituisce l’attualità del testo, invitando a riflettere su memoria, potere e responsabilità civile del teatro.

A oltre cinquant’anni dalla scrittura, “Il Monumento” parla con lucidità al presente. In un tempo in cui vecchie retoriche riaffiorano, il testo di Eduardo conserva la sua forza profetica, interrogando la memoria e immaginando un nuovo umanesimo.

Il supporto istituzionale

La Fondazione Eduardo De Filippo promuove il teatro napoletano e il contemporaneo. Il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo è un riferimento cittadino per la crescita culturale e professionale.