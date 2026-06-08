Dal 19 giugno al 30 agosto 2026, la Villa La Colombaia di Forio d'Ischia ospita la mostra “Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso”. L'evento, che inaugura il cartellone estivo della storica residenza già appartenuta a Luchino Visconti, omaggia la fotografa palermitana e il grande regista. Curata da Chiara Arturo, con direzione artistica di Annamaria Punzo, la villa è oggi gestita dal Comune di Forio.

L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Forio e finanziata dalla Regione Campania (Scabec), espone trentacinque fotografie di Letizia Battaglia, realizzate tra gli anni Settanta e Novanta a Palermo e in Sicilia.

Oltre alla cronaca nera, la mostra include quotidianità, legami umani, infanzia, feste popolari e tensioni sociali. L'apertura simbolica è uno scatto del 1976 a Palazzo Gangi Valguarnera, luogo del celebre ballo de Il Gattopardo di Visconti, creando un parallelo tra le metamorfosi sociali immortalate da entrambi.

Letizia Battaglia: impegno etico e memoria civile

Letizia Battaglia, scomparsa nel 2022, scelse di raccontare Palermo senza mediazioni, evidenziando le sue contraddizioni sociali e politiche. Figure come Pier Paolo Pasolini, Giovanni Falcone, Peppino Impastato e Piersanti Mattarella furono riferimenti del suo impegno civile, definendo la sua costellazione etica. L'esposizione offre uno sguardo sulla storia recente della Sicilia, intrecciando cronaca, società e memoria attraverso la sensibilità artistica.

L'allestimento alla Villa La Colombaia valorizza il dialogo tra le immagini di Battaglia e la memoria di Visconti. Dal 2023, il sito ha subito un restyling. La Regione Campania ha promosso il rilancio con finanziamenti per potenziare servizi culturali, migliorare allestimenti e garantire la continuità delle attività. Gli investimenti hanno riqualificato le sale del primo piano, sistemato gli spazi esterni e recuperato l'anfiteatro, elemento rappresentativo del complesso.

La Colombaia: storia e rinascita di un polo culturale

La Villa La Colombaia è un simbolo del patrimonio storico-artistico di Ischia. Costruita nel XIX secolo, fu residenza di Luchino Visconti e luogo d'incontro per intellettuali e artisti.

Dopo l'abbandono post-1976, la villa ha beneficiato di restauri promossi da Regione Campania e Comune di Forio, con il supporto di Città Metropolitana di Napoli, Ministero della Cultura e Soprintendenza.

Il recente intervento ha consolidato la Villa La Colombaia come polo culturale stabile. L'anfiteatro, ora integrato negli spazi permanenti per spettacoli, incontri e mostre, offre nuove opportunità di valorizzazione. Questo rilancio unisce la memoria di Visconti all'impegno di artisti attuali. La programmazione estiva mira a rafforzare l'offerta culturale e a promuovere la conoscenza di questa istituzione.