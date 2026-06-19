Si è conclusa a Ventotene l’VIII Summer School e Conferenza internazionale “Europa e autonomia strategica”, promossa dall’Associazione “Per l’Europa di Ventotene”, presieduta dal costituzionalista Andrea Patroni Griffi. Il momento centrale dell’evento, tenutosi nella settimana del 19 giugno 2026, è stata la lectio magistralis di Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, presidente dell’Istituto Jacques Delors e decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs presso IE University.

Letta ha sottolineato come l’autonomia strategica europea passi anzitutto dal completamento del mercato unico.

La formula “One Europe, one market” non è solo economica, ma una condizione politica. Secondo Letta, l’Europa può diventare veramente autonoma solo se supera frammentazioni nazionali, dipendenze esterne e ritardi strutturali in settori chiave: energia, nuove tecnologie, digitale, sicurezza. Il completamento del mercato comune è dunque visto come obiettivo e presupposto dell’autonomia strategica.

Le sfide per un'Europa più autonoma

Letta ha evidenziato che, senza un vero mercato europeo dell’energia, una politica industriale comune nelle nuove tecnologie, infrastrutture digitali proprie e capacità di sicurezza condivise, l’Unione rischia di restare “forte nella regolazione, ma debole nella capacità effettiva di incidere sui rapporti geopolitici globali”.

La sua analisi si è fondata sul rapporto “Much more than a market. Speed, security and solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens”, che riconduce il tema dell’autonomia strategica all’idea di uscire dal tempo delle dipendenze europee per costruire una vera sovranità condivisa europea.

Durante la settimana, la conferenza e Summer School a Ventotene ha riunito studiosi, costituzionalisti, giuristi, esperti di relazioni internazionali, rappresentanti istituzionali e giovani ricercatori. L'evento è stato organizzato con diverse università, tra cui Napoli Federico II, Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, Universidad de Granada, Università della Tuscia, Università di Parma e Università di Napoli Parthenope.

Tra i partecipanti erano presenti, tra gli altri, l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Francesco Tufarelli (direttore generale della presidenza del Consiglio), Roberto Sommella (direttore di MF/Milano Finanza) e numerosi docenti italiani ed europei.

Ventotene: laboratorio del costituzionalismo europeo

Le sessioni organizzate hanno trattato temi interdisciplinari fondamentali per l’autonomia strategica europea: architettura politica dell’Unione, scenari internazionali, autonomia energetica, sicurezza, difesa comune, infrastrutture critiche, transizione climatica, politica industriale, golden power, governo dei dati, intelligenza artificiale, sovranità digitale e costituzionalismo europeo. L’edizione 2026 ha confermato la vocazione di Ventotene non solo come luogo della memoria europea, ma come laboratorio di costituzionalismo europeo.

Nel luogo in cui il Manifesto di Ventotene indicò la via di un’Europa libera e unita, la Conferenza ha posto una domanda cruciale: se l’Europa voglia essere soggetto della storia o terreno di competizione tra potenze esterne.

In sintesi, la lectio di Enrico Letta ha ribadito l’importanza di un mercato unico europeo pienamente realizzato, considerato non solo come strumento economico, ma come fondamentale condizione politica per l’autonomia strategica dell’Unione Europea. Questo permetterebbe all'Unione di dotarsi di strumenti propri nei settori più delicati, superando le dipendenze energetiche e tecnologiche. I giovani ricercatori e i docenti presenti hanno anche proposto la redazione di un nuovo Manifesto, ispirato ai principi storici dell’isola, per rilanciare il percorso di integrazione europea, in linea con lo spirito originario di Ventotene.