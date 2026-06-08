Il Letterature Festival Internazionale di Roma celebra la sua XXV edizione con un nuovo format. Curata da Silvia Barbagallo e Anna Voltaggio, la manifestazione si terrà dal 19 al 21 giugno allo Stadio Palatino, nel Parco Archeologico del Colosseo. Il tema "Sconfinare" guiderà le tre serate, ognuna condotta da Marino Sinibaldi, Pegah Moshir Pour o Eva Giovannini. Ogni serata sarà un spettacolo letterario di due ore, legando ospiti e temi.

Il nuovo format affianca alle letture inedite interviste di approfondimento e musica dal vivo. Tra gli ospiti più attesi: Emmanuel Carrère; lo scrittore e giornalista turco Ahmet Altan, per la prima volta in Italia dopo la sua scarcerazione da prigioniero politico; la fumettista e attivista Fumettibrutti, con una performance di disegno dal vivo; e Zerocalcare, con il suo primo testo inedito non illustrato.

Il ricco parterre include Widad Tamini, Yuri Herrera, Kiran Desai (Booker Prize 2006), Concita De Gregorio, Rachel Kushner, Patrizia Valduga, Veronica Raimo e Neige Sinno (Premio Strega Europeo 2024).

Un Festival tra attualità e omaggi

Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha definito la XXV edizione "importante" e rinnovata. Ha sottolineato il forte legame di "Sconfinare" con l’attualità e i temi internazionali, politici, e come la letteratura sia un punto di vista fondamentale per la lettura del presente. Il Festival, ha aggiunto, rappresenta un'apertura significativa per la ricca estate culturale romana. Gualtieri ha inoltre ricordato la prolungata presenza di Emmanuel Carrère in città.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Marjane Satrapi, la celebre fumettista e regista iraniana naturalizzata francese, autrice di "Persepolis", scomparsa il 4 giugno. In programma anche un'anteprima con Pietro Sermonti che leggerà "La lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare" di Rodolfo Walsh, testo in appendice a "Operazione massacro", il cui audiolibro è appena uscito con la voce dell'attore, coprodotto con Sur, Emons e la neonata Walsh Production.

Eventi speciali e collaborazioni

L'edizione, concentrata in meno giorni, sarà inaugurata il 17 giugno dall'eccezionale evento "La Tempesta Silenziosa", ideato da Alessandro Baricco. Alle 20:47, ora del tramonto, la performance coinvolgerà lo Stadio Palatino e oltre duecento location a Roma (Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell’Opera di Roma, Piazza del Campidoglio, bar, metropolitana, un hospice).

Le prenotazioni per le location istituzionali sono esaurite in mezz'ora, a testimonianza dell'entusiasmo per questa esperienza collettiva senza precedenti.

Il Festival si avvale della collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e dell’Assessorato alla Cultura di Roma, con la partecipazione di case editrici quali Adelphi, Einaudi, Feltrinelli e Sellerio. Le letture saranno affidate a Nerì Marcorè, Gaetano Bruno e Maria Chiara Giannetta; la musica dal vivo vedrà esibirsi Chiara Civello ed Erica Mou. Un appuntamento extra-Festival è il 18 luglio all’Idroscalo di Ostia, in collaborazione con il Puntasacra Film Fest. La serata finale del Premio Strega si terrà in Piazza del Campidoglio.

L'accesso agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti, con ingresso allo Stadio Palatino dalle 20:30. Il programma completo è disponibile sui canali istituzionali. Il Letterature Festival Internazionale di Roma si conferma un appuntamento imperdibile, unendo tradizione e innovazione nella Capitale.