Levico Terme si prepara a vivere un'estate all'insegna della musica, dell'arte e della memoria, interamente dedicata al compositore, pianista e direttore d'orchestra Ezio Bosso, scomparso nel 2020. Dal 7 giugno al 20 settembre, la suggestiva località trentina ospita il progetto culturale “Ezio Bosso - Bruno Lucchi, Insieme”, un ricco calendario di eventi che intreccia concerti, mostre e installazioni diffuse nel territorio.

L’iniziativa, promossa dalle Terme di Levico e Vetriolo e dall’Associazione culturale Horus, nasce dal profondo legame che univa Bosso allo scultore trentino Bruno Lucchi.

Il festival si articola attorno a quattro appuntamenti musicali principali. L'apertura è fissata per il 7 giugno alle Terme di Levico, con lo Zero Piano Trio che presenterà il concerto “Clouds”. L’11 luglio sarà la volta del recital “Radici”, con protagonisti il pianista Francesco Mazzonetto e il violoncellista Sandro Laffranchini. Il 29 agosto, il pubblico potrà assistere al concerto-recital “Mi chiamo Ezio”, che vedrà l’attrice Amanda Sandrelli affiancata nuovamente da Mazzonetto. Il ciclo si concluderà il 20 settembre con il concerto-recital “La Musica sussurra e ci svela la Vita”, interpretato da musicisti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Arte e memoria nel cuore di Levico Terme

Parallelamente agli eventi musicali, la manifestazione arricchisce il paesaggio urbano con una mostra diffusa di sculture che celebra l'arte di Bruno Lucchi. Nel centro storico di Levico Terme e a Vetriolo sono esposte 44 sculture, mentre l'intera collezione del progetto conta 49 opere che permeano l'ambiente cittadino. A completare il percorso espositivo, una mostra fotografica con 62 immagini dedicate a Ezio Bosso è allestita nella Sala Schweizer del Palazzo delle Terme.

L’inaugurazione ufficiale della stagione e delle esposizioni artistiche correlate al progetto si terrà domenica 7 giugno, presso il palazzo delle cure delle Terme. Questo appuntamento segna l'inizio di un'estate ricca di occasioni per approfondire la figura e il lascito artistico di Bosso, sviluppando un dialogo tra suoni, immagini e i luoghi significativi di Levico e del vicino centro di Vetriolo.

Il calendario della stagione 2026 promette di offrire una rilettura del patrimonio artistico e ambientale del territorio.

L'eredità di Ezio Bosso e il legame con il Trentino

Il progetto “Ezio Bosso - Bruno Lucchi, Insieme” intende celebrare non solo la produzione musicale del compositore torinese, che fu noto per la sua capacità di unire pubblico e interpreti attraverso la forza comunicativa della musica, ma anche il suo profondo valore umano e il suo rapporto con il Trentino. La scelta di distribuire eventi ed esposizioni in diverse sedi – dal Palazzo delle Terme al centro storico fino a Vetriolo – rafforza il collegamento tra l'arte contemporanea, la memoria di Bosso e il territorio circostante, evidenziando l'unicità di questa iniziativa nell'offerta culturale estiva trentina.

Le Terme di Levico e Vetriolo, punti di riferimento storico e turistico per la città, si confermano partner essenziali nello sviluppo di progetti culturali complessi e multidisciplinari. Attraverso le numerose tappe in programma, l'estate di Levico rende omaggio a uno dei maggiori interpreti della scena musicale italiana recente e offre al contempo un'esperienza integrata tra musica dal vivo, scultura contemporanea e memoria fotografica, accessibile a visitatori e residenti.