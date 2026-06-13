Luciano Ligabue ha incontrato i giornalisti a Roma, poche ore prima del suo concerto allo Stadio Olimpico. L'evento, tappa inaugurale della sezione stadi del tour celebrativo per i trent’anni di "Certe Notti", è stato l'occasione per il cantautore di esprimere il proprio pensiero sul ruolo degli artisti e sul loro impegno politico.

Durante la conferenza stampa, Ligabue ha commentato le recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori riguardo la necessità per gli artisti di prendere posizione. Il rocker di Correggio ha definito De Gregori un "patrimonio culturale del Paese", riconoscendo e apprezzando la sua libertà di pensiero.

Tuttavia, ha chiarito di non condividere pienamente il suo punto di vista, affermando con decisione che "non è un obbligo" per gli artisti schierarsi politicamente.

Ligabue ha ulteriormente specificato: "La musica può (prendere posizione), e uno decide se ha voglia di farlo oppure no". Questo incontro ha messo in luce la sua posizione, che, pur riconoscendo la rilevanza delle prese di posizione pubbliche, rivendica la piena libertà individuale nella scelta di esporsi o meno su temi politici e sociali. Una riflessione, questa, che continua ad animare il dibattito nel mondo della canzone d’autore italiana.

Il grande show all'Olimpico: scaletta e novità

Oltre alle considerazioni sul ruolo dell’artista, Ligabue ha fornito dettagli sul concerto romano, prima tappa della leg estiva.

La scaletta prevede ben ventisei brani per uno show che si estenderà per quasi due ore e mezza. Sul palco, il cantautore sarà affiancato dal figlio Lenny Ligabue alla batteria, una collaborazione familiare che si è già consolidata in diverse esibizioni dal vivo.

Un momento significativo del concerto sarà la presentazione in anteprima del brano inedito "Nessuno è di qualcuno". Questa nuova canzone affronta il delicato tema della violenza di genere, e i diritti derivanti dalla sua diffusione saranno interamente devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila, un'organizzazione impegnata attivamente nella lotta contro la violenza sulle donne. L'artista ha voluto così sottolineare l'urgenza di tale questione, manifestando la volontà di contribuire concretamente attraverso la musica a sensibilizzare e sostenere importanti progetti sociali.

L'impegno sociale e la memoria artistica

Nel corso della conferenza stampa, Ligabue ha anche ricordato un altro brano simbolo del suo impegno: "Il mio nome è mai più". Composta nel 1999 con Jovanotti e Piero Pelù come risposta ai conflitti degli anni Novanta, la canzone è da ventisette anni una presenza fissa nelle sue scalette, emblema della sua opposizione alle guerre. L'artista ha evidenziato come dal palco parli spesso delle "56 guerre nel mondo", citando specificamente le crisi in corso a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

L’evento all'Olimpico si inserisce in una lunga e prestigiosa tradizione di grandi appuntamenti musicali ospitati nello stadio della capitale. La presenza di Ligabue in questo contesto non solo conferma il suo ruolo di primo piano nella scena musicale nazionale, ma sottolinea anche la profondità e l'impegno sociale che caratterizzano la sua produzione artistica.