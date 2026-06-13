Luciano Ligabue ha inaugurato il tour celebrativo dei trent’anni di “Certe notti” con un concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Davanti a 54.000 spettatori, l’artista ha dato il via alla tournée estiva con uno show di due ore e mezza e ventisei brani. La performance ha fuso i grandi classici con una riflessione sui temi dell’attualità. L’apertura ha visto i maxi schermi proiettare immagini di figure pubbliche come Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk e Giorgia Meloni, alternate a scene di guerra e disastri globali, precedendo l’ingresso di Ligabue sul palco sulle note di “Balliamo sul mondo”.

La band includeva i chitarristi storici Federico Poggipollini e Max Cottafavi, e il figlio Lorenzo “Lenny” Ligabue alla batteria.

Musica, Impegno e Memoria: Il Concerto dell’Olimpico

Il concerto ha evidenziato l’impegno sociale. “Il mio nome è mai più” è stato proposto come manifesto contro la guerra, con slogan “Basta col massacro…” proiettati sugli schermi, richiamando i conflitti in corso a Gaza, Ucraina e Sudan. Un momento toccante è stato dedicato alla violenza di genere con l’inedito “Nessuno è di qualcuno”. Il brano è stato introdotto da un video con volti noti, mentre sugli schermi è apparsa “Una nessuna centomila”, la fondazione cui saranno devoluti i diritti. Le luci rosse hanno amplificato il messaggio.

Anche “Quella che non sei” (1995) è stato eseguito.

La scaletta ha ripercorso l’intera discografia, dagli album degli esordi fino ai successi più recenti. Tra i ventisei brani, si sono alternati pezzi ritmati e ballad, inclusi classici come “Eri bellissima”, “Urlando contro il cielo”, “Questa è la mia vita” e “Quelli tra palco e realtà”. L'esecuzione acustica di “Non è tempo per noi”, suonata da solo, ha offerto un momento di intima riflessione. La serata si è conclusa con una versione intima di “Certe notti”, aperta da un assolo di chitarra di Poggipollini e con Ligabue che, attraversando la passerella, ha raggiunto il pubblico. Il concerto ha saputo evocare le atmosfere della provincia emiliana e affrontare temi universali, partendo dalla metafora esistenziale di “Radiofreccia” e “Bar Mario”.

Dopo la data zero di Bibione, il tour proseguirà con le tappe di Torino (17 giugno) e Milano (20 giugno), per poi spostarsi nei palasport in autunno. L’Olimpico ha unito memoria, festa e riflessione. Ligabue ha dimostrato la sua capacità di raccontare la vita e i suoi mutamenti, mantenendo un legame con il suo pubblico. Il cantautore ha annunciato una pausa dai live italiani nel 2027, lasciando i fan in attesa delle prossime esibizioni.