Luciano Ligabue ha dato il via alla tranche estiva del suo tour negli stadi con un concerto allo Stadio Olimpico di Roma. L'evento ha segnato l'inizio di una serie di attesissimi live che vedranno il cantautore emiliano protagonista nelle principali città italiane. La serata romana si è aperta con le note di "Balliamo sul mondo", brano che ha segnato l'esordio discografico di Ligabue e che, ancora oggi, rappresenta uno dei suoi pezzi più amati e iconici dal vasto pubblico.

Trent’anni di successi: omaggio a “Certe Notti” e “Buon Compleanno Elvis”

La serata all’Olimpico è stata una celebrazione significativa.

Ligabue ha voluto rendere omaggio ai trent’anni di "Certe Notti", uno dei suoi brani più rappresentativi, e dell'album "Buon compleanno Elvis". L'evento, intitolato "Certe Notti a Roma", ha richiamato migliaia di appassionati, confermando il solido legame tra l'artista e il suo pubblico. L'iniziativa è stata arricchita dall'apertura del LigaVillage, uno spazio all'aperto nei pressi dello stadio. Qui, prima dello spettacolo, i fan hanno goduto di mostre, incontri e tributi musicali gratuiti, creando un'atmosfera di festa e condivisione.

La scaletta: un viaggio nella carriera del rocker

Durante la performance, Ligabue ha proposto una scaletta che ha ripercorso l'intera sua carriera. Dagli esordi negli anni Novanta fino alle produzioni più recenti, il repertorio ha spaziato attraverso le diverse fasi artistiche.

Tra i brani che hanno fatto cantare il pubblico figurano successi intramontabili come "Piccola stella senza cielo", "Urlando contro il cielo", "Sogni di rock’n’roll" e "Quella che non sei". Non sono mancate le canzoni tratte dall'ultimo album, "Dedicato a noi". Ospiti d'eccezione quali Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni ed Emma hanno condiviso il palco con il rocker di Correggio, interpretando alcune delle composizioni più significative del suo vasto repertorio.

Luciano Ligabue: icona poliedrica del rock italiano

Nato a Correggio, Luciano Ligabue si è affermato come uno dei cantautori più influenti e rappresentativi della scena rock italiana. La sua attività, iniziata alla fine degli anni Ottanta, lo ha portato a pubblicare numerosi album di straordinario successo, dando vita a brani che sono diventati veri e propri inni generazionali.

Oltre alla sua acclamata carriera musicale, Ligabue ha dimostrato il suo talento anche come scrittore e regista, consolidando la sua poliedrica presenza e il suo indelebile impatto nel panorama culturale italiano.