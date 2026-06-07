Luciano Ligabue ha celebrato le origini delle radio libere, descrivendole come un periodo di straordinaria creatività popolare, durante la presentazione a Bologna della nuova edizione del suo libro d’esordio, "Fuori e dentro il borgo". L’evento, che ha visto una gremita piazza Maggiore la sera del 6 giugno nell’ambito del Bologna Portici Festival, ha offerto al cantautore di Correggio l’occasione di dialogare con il linguista Giuseppe Antonelli. Ligabue ha rievocato quel periodo con parole evocative: “Era il Far West: chiunque poteva aprire una radio e fu bellissimo perché anche quelli più scarsi, tipo me, potevano trasmettere per radio, impappinandosi, dicendo le peggiori cose (avevo 15 anni all'epoca), però potendo raccontare la musica per come la vedevano, portando i dischi da casa”.

Ha poi aggiunto che, sebbene queste emittenti avessero spesso vita breve per mancanza di pubblicità, “le radio libere hanno cambiato parecchia della cultura di questo Paese”.

L’incontro bolognese ha segnato il ritorno in libreria, a trent’anni dalla prima pubblicazione, dell’edizione rivista e ampliata di "Fuori e dentro il borgo" (Mondadori). Il volume, da tempo introvabile, si ripropone ora con cinquanta storie che accompagnano il lettore attraverso fatti, personaggi e atmosfere della giovinezza di Ligabue a Correggio. L’artista restituisce un mondo fatto di relazioni umane, provincia, musica, identità e memoria, come testimoniato anche dal ricordo dei vigili del paese, “Grand Hotel, Bolero, Il Monello e L’Intrepido”.

Questa nuova veste editoriale si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura come spazio creativo e include la sceneggiatura integrale di "Radiofreccia", il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme ad altri materiali inediti.

Il ritorno di "Fuori e dentro il borgo": un affresco generazionale

Disponibile nelle librerie italiane dal 5 maggio, la nuova edizione di "Fuori e dentro il borgo", pubblicata da Mondadori, si rivolge sia ai lettori storici che alle nuove generazioni. L’opera è considerata emblematica dell’universo narrativo di Ligabue, capace di intrecciare memoria personale e racconto collettivo. Le cinquanta storie ambientate a Correggio esplorano temi centrali della poetica dell’autore: adolescenza, identità, disagio sociale, legami familiari e il desiderio di appartenenza, elementi che permeano costantemente la sua produzione artistica.

L’ampliamento del volume ne accentua il valore come affresco generazionale, profondamente radicato nella provincia ma capace di comunicare con un pubblico vasto grazie alla forza delle sue atmosfere e al linguaggio diretto. La presenza della sceneggiatura di "Radiofreccia" e di contributi inediti rende questa edizione un documento articolato sull’immaginario di Ligabue e sulle sue fonti d’ispirazione. L’uscita è stata accompagnata da una serie di eventi pubblici, tra cui il primo al Salone del Libro di Torino il 18 maggio, la presentazione a Bologna il 6 giugno e un prossimo incontro il 12 luglio a Correggio, sua città natale, nell’ambito della rassegna ParoleRock.

Correggio: provincia, musica e identità nella narrazione di Ligabue

"Fuori e dentro il borgo" si distingue per la sua capacità di trascendere la mera biografia personale, elevando il contesto provinciale di Correggio a un valore universale. Il “borgo” diventa così il simbolo di un’Italia minore ma estremamente vitale, dove la musica, le storie quotidiane e i rapporti personali fungono da veicolo di crescita e rappresentano una via di emancipazione e riscatto attraverso la creatività. Lo sguardo di Ligabue restituisce con autenticità dettagli e atmosfere di un’epoca in profondo cambiamento, in cui la nascita delle radio libere ha lasciato un segno indelebile nella cultura nazionale, dando voce a intere generazioni.

A tre decenni dalla sua prima apparizione, il libro si ripropone come uno strumento di memoria collettiva e una testimonianza di come la narrazione e la musica possano dialogare per offrire un quadro autentico delle trasformazioni sociali e culturali dell’Italia contemporanea. La sceneggiatura di "Radiofreccia", inclusa nel volume, aggiunge un elemento visivo e cinematografico che completa e arricchisce il percorso narrativo dell’autore.

Parallelamente agli impegni letterari, Ligabue è reduce dalla prima data di "Certe Notti 2026" a Bibione e proseguirà il suo tour con date il 12 giugno all’Olimpico di Roma, il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno a San Siro, Milano. In autunno, è atteso un nuovo tour nei palasport, con una data zero il 12 settembre a Jesolo.