Luciano Ligabue ha concluso il suo trionfale tour negli stadi con un evento memorabile allo Stadio San Siro di Milano. La serata, che ha registrato il tutto esaurito accogliendo ben 57mila spettatori, ha rappresentato un momento significativo nella lunga e brillante carriera musicale del cantautore emiliano. L'artista, accompagnato dalla sua storica band, è salito sul palco alle 21 in punto, dando il via a una performance ricca di emozioni e di pura musica dal vivo, ripercorrendo le tappe fondamentali del suo percorso artistico.

Un repertorio iconico e messaggi potenti

Durante il concerto, Ligabue ha offerto al pubblico una selezione dei suoi brani più amati e rappresentativi. Tra questi, hanno risuonato successi come ‘Balliamo sul mondo’, ‘Sarà un bel souvenir’, ‘L’odore del sesso’, ‘Eri bellissima’ e ‘Piccola stella senza cielo’. Un momento di particolare intensità è stato l’esecuzione di ‘Il mio nome è mai più’, proposta con un chiaro e forte messaggio contro i conflitti armati che affliggono il mondo. La serata è stata ulteriormente arricchita da momenti di profonda riflessione, culminati nell’inedito ‘Nessuno è di qualcuno’. Questo brano, dedicato alla cruciale lotta contro la violenza sulle donne, è stato accompagnato da un toccante video che ha visto la partecipazione di noti personaggi dello spettacolo, i quali hanno lanciato appelli significativi a sostegno della causa.

Il gran finale: un omaggio alla carriera e ai fan

Il gran finale del concerto ha visto Ligabue proporre una sequenza di brani che hanno fatto la storia della sua discografia e che sono particolarmente cari al suo pubblico. Pezzi come ‘Urlando contro il cielo’, ‘Happy Hour’, ‘Quella che non sei’ e ‘Leggero’ hanno infiammato lo stadio, creando un’atmosfera di festa e condivisione. La chiusura, emblematica e attesissima, è stata affidata a ‘Certe notti’, un vero e proprio inno che ha suggellato l’omaggio alla sua lunga e straordinaria carriera. Questo brano ha anche celebrato la nuova edizione del suo libro d’esordio, ‘Fuori e dentro il borgo’, tornato in libreria a trent’anni dalla sua prima pubblicazione.

L’evento ha ribadito il forte e indissolubile legame tra il rocker di Correggio e i suoi fedelissimi fan, che hanno partecipato con entusiasmo a questa memorabile celebrazione musicale. Il tour di Ligabue proseguirà nei palazzetti italiani a partire dal prossimo settembre, mentre la città di Milano si conferma, ancora una volta, un epicentro per i grandi eventi musicali, come testimoniato dalla ricca programmazione di concerti previsti per i mesi a venire.