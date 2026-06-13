Una serata di grande musica ed emozioni ha visto Luciano Ligabue protagonista allo Stadio Olimpico di Roma. Oltre 54mila persone hanno partecipato a un evento trasformatosi in un autentico rito collettivo, unendo le voci in un potente coro sulle note di ‘Certe notti’, brano iconico del cantautore emiliano. Il concerto romano si inserisce in una serie di appuntamenti negli stadi italiani di notevole successo.

L'energia del concerto, la scaletta e Lenny Ligabue

L’atmosfera intensa ha permeato l’esibizione. La scaletta ha ripercorso le tappe fondamentali della carriera di Ligabue, offrendo un viaggio attraverso la sua storia musicale.

Il momento clou è stato il coro unanime su ‘Certe notti’. Sul palco, al fianco della storica band, ha fatto la sua comparsa anche il figlio Lenny Ligabue alla batteria, aggiungendo un elemento di continuità generazionale e un tocco personale allo spettacolo. L’esibizione ha alternato momenti di alta energia a passaggi più intimi, regalando al pubblico un’esperienza musicale completa.

Il tour prosegue e le riflessioni dell'artista

Il concerto di Roma è solo una delle tappe di un tour che vedrà Ligabue esibirsi in altre importanti città italiane, tra cui Torino e Milano. Seguiranno ulteriori concerti nei palazzetti, previsti tra settembre e ottobre. Il cantautore ha inoltre anticipato la possibilità di pubblicare nuovo materiale in futuro, evidenziando la sua inesauribile creatività e il desiderio di rinnovarsi.

Durante la serata, l’artista ha condiviso con il pubblico alcune riflessioni personali. Tra queste, un pensiero dedicato a Francesco De Gregori e un forte richiamo all’attenzione sulle numerose guerre in corso nel mondo, dimostrando una spiccata sensibilità verso le dinamiche globali.

Ligabue: l'artista e la sua eredità

Luciano Ligabue, originario di Correggio, ha debuttato nel 1990 con l’album omonimo, affermandosi rapidamente come uno dei cantautori più amati e influenti della scena musicale italiana. La sua musica lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni. Oltre alla carriera musicale, ha dimostrato la sua versatilità artistica cimentandosi con successo anche come scrittore e regista, consolidando la sua immagine di artista completo.